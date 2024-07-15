2024年第二季度，全球智能手机销量连续第三个季度同比增长，继续从过去十年来最低的一年中恢复；

智能手机销量在2024年第二季度同比增长6％，这是自2021年第二季度以来最高的同比增长率。几乎所有地区都实现了同比增长；

前五大品牌与之前几个季度保持一致。三星保持第一位，苹果同比略有下降，而小米在前五大原始设备制造商中增长最快。vivo在中国和印度这两个全球最大的智能手机市场位居第一。OPPO紧随其后位列前五；

前五大品牌的累计份额略有下降，因为它们面临着来自紧追不舍的后五名品牌压力，主要是华为、HONOR、摩托罗拉和TECNO。其中，不断扩展品牌影响力的摩托罗拉，达到了十年来最高的市场份额。

根据Counterpoint Research的智能手机360月度追踪报告，2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6％，创下三年来最高的同比增长率。这也是市场连续第三个季度的增长。

2024年第二季度，欧洲和拉丁美洲（LATAM）市场的增速最快，均录得两位数的同比增长，因为消费者信心和购买活动相比2023年得到了持续的改善。在中国，华为的回归和618购物节的提前开始确保了市场热度的持续复苏。在新兴市场，尤其是LATAM和亚洲的表现优于成熟市场。

Counterpoint Research研究总监Tarun Pathak评论全球智能手机市场动态时表示：“过去三个季度智能手机销量的增长对行业来说是个好消息。2023年销量处于十年来的最低点，但由于消费者信心和库存状况的改善，市场迅速反弹。几乎所有市场都表现出增长迹象，我们对未来几个季度保持乐观。品牌根据不断变化的消费者需求，迅速响应更新在其产品组合中，这进一步吸引了更多的客户。我们看到几种功能如CMF（颜色-材料-饰面）、高像素摄像头和5G等多项功能越来越多地进入低价位段区间，将进一步推动消费者的购买需求。我们对未来几个季度保持乐观，预计2024年整体市场将增长4％。”

前五大品牌与之前几个季度一致。2024年第二季度，三星保持领先地位，得益于聚焦AI功能的Galaxy S24系列的强劲持续销量和畅销款Galaxy A系列较早的产品更新，这些手机型号在入门级到中等价位段成为最畅销产品。三星还在支持GenAI功能的Android智能手机类目中销量领先，预计这一优势也将进一步为其新一代折叠屏手机增益。

苹果的全球销量持平，但在欧洲和拉丁美洲的同比增长强劲，弥补了美国低换机率和因华为崛起后在中国市场的份额下降的带来的影响。然而，苹果在618购物节期间提供了有吸引力的折扣，在中国的销量有所改善。下半年，搭载Apple Intelligence的新款iPhone预计将推动升级换机需求。

小米是第二季度增长最快的前五大品牌，同比增长22％。Redmi 13和Note 13系列的流行，加上更精简的产品组合和更强的高端推动，帮助小米在第二季度净增长了约2％的市场份额。

vivo也跑赢大盘，在中国和印度这两个全球最大的智能手机市场位居第一。

OPPO排在前五名之列。近年来OPPO专注于提高盈利能力，包括发布更多中高端价位段的产品等，以一致化其高端化的战略。这一选择或许会在短期内对其市场份额带来挑战，但长远来看能为品牌带来更好的盈利能力。

前五大品牌的累计份额同比下降，主要是受到来自华为、HONOR、摩托罗拉和Transsion集团品牌的压力。另一方面，前十大品牌的份额接近90％，表明市场在整合，且前十大品牌之间竞争激烈。虽然华为在中国取得了显著进展，但HONOR和TECNO一直在向更多地区扩张。摩托罗拉在各地区迅速崛起，排名较去年上升两位，并创下该品牌十年来在全球智能手机市场份额的最高季度纪录。

Counterpoint Research高级分析师Ankit Malhotra评论全球智能手机市场的新常态时表示：“全球智能手机市场进入了一个新时代——一个由换机周期驱动的缓慢且稳定的增长阶段，现在是手机品牌厂商之间的零和游戏。我们预计未来几年智能手机销量将缓慢增长，然而，由于各地区的高端化，尤其是新形态和新功能的兴起，如折叠屏和GenAI，我们预计智能手机的收入将比销量的增长更快。”