电动水翼船制造商Candela已交付首艘Candela C-8 Polestar 版，这是 Candela 与电动性能汽车品牌 Polestar 合作设计的 C-8 限量版。

这艘标志性船只于 2023 年首次公开亮相，体现了两个瑞典品牌在设计和技术方面的合作。根据之前的协议，Polestar 已经为 Candela 的休闲船只提供电池和充电技术。

C-8 Polestar 版进一步推进了这一合作，其特别设计的内饰和装潢将 Polestar 的斯堪的纳维亚奢华风格带入了海洋行业。全新的纯灰色外观配以浅灰色内饰区域，使 C-8 Polestar 版拥有时尚统一的外观，从座椅、坐垫和日光浴床到墙壁和机舱顶板，所有地方都使用相同的海洋认证纺织品，增强了外观的美感。

由 Polestar 设计部门设计的定制座椅内饰从汽车领域的雕刻座椅中汲取灵感，提供出色的舒适度并增强了电动水翼船平稳、安静的乘坐体验。

为了强调 Candela 的创新技术和性能，水翼船被漆成了标志性的瑞典金色，体现了 Polestar 汽车的性能细节。

“Candela 的水翼技术是海洋行业可持续发展的典范转变。就像第一次驾驶电动汽车一样，当船‘起飞’时，你会立刻感觉到这就是未来——现在我们非常自豪地在汽车上展示了特殊的金色细节，”Polestar 设计主管 Maximilian Missoni 说道。

“我们非常自豪能够与 Polestar 的优秀团队合作。我们有一个共同的目标，那就是推动世界朝着更可持续的方向发展。设计是一个非常强大的工具，因为它可以说服人们做出正确的选择。C-8 Polestar 版在各个方面都是市场上最受欢迎的休闲船，” Candela首席执行官兼创始人 Gustav Hasselskog 说道。

技术、性能和可持续性的结合

Candela 和 Polestar 已开展技术合作，所有 Candela C-8（包括 C-8 Polestar 版）均采用标准系列单电机 Polestar 2 的 69 kWh 电池和充电硬件，一次充电即可在 22 节的巡航速度下实现长达 57 海里（65 英里）的续航里程。这与传统机动艇相比具有优势，而且由于采用了可减少水摩擦的水翼，其高速续航里程是传统电动快艇的 2-3 倍。Candela C-8 使用 Candela 新型高效 100 kW 电动直驱吊舱电机 Candela C-POD，并在计算机引导的水翼上“飞行”，可在高速下将船体抬离水面，与传统摩托艇相比，能耗降低高达 80%。

由于采用了与 Polestar 2 相同的快速充电功能，Candela C-8 Polestar 版可以在不到 30 分钟的时间内将电池的充电状态 (soc) 从 10% 充电至 80%，这使其能够在接入船舶直流充电网络的情况下行驶长距离 – 正如去年秋天所示，搭载 Polestar 动力的 Candela C-8 原型车一天行驶了 420 海里。

软件定义船舶

C-8 Polestar 版完全联网，并通过无线更新不断增强。在航行时，Candela 的飞行控制器计算机会自动调整水翼的迎角，使船只在波浪和风中也能保持稳定，从而显著提高航行的平稳性和安静​​性。只需按下 C-8 用户界面上的按钮，即可收回水翼，以便拖曳或进入浅水港。

便利设施和舒适度

Candela C-8 Polestar 版有敞篷日间巡航版、T 顶版和碳纤维​​材质的防风雨硬顶版，晴天时可伸缩车顶。宽敞的驾驶舱设有三个独立座椅和一张船尾沙发，最多可容纳 8 人。日光浴床可供两人使用。前舱最多可容纳两名成人和两名儿童。

Candela C-8 Polestar 版售价为 400,000 欧元/ 450,000 美元。该车在 Candela 位于瑞典斯德哥尔摩的工厂生产，预计于 2024 年 6 月开始交付。