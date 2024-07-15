继5月完成一轮战略融资后，通用机器人初创公司逐际动力LimX Dynamics近日再获多家机构的战略投资，领投方为招商局创投、上汽集团旗下私募股权投资平台尚颀资本、老股东峰瑞资本、绿洲资本和明势资本继续加持。

据介绍，逐际动力A轮融资的目标是在通用人形机器人的AI时代，找到匹配的战略性产业资源和应用场景，在利用多模态大模型加速通用人形机器人技术突破的同时，推动相关技术在真实场景中进行验证和迭代，从前沿技术探索升级为商业化落地实践，为通用人形机器人多场景的商业化应用打下技术和产业基础。

作为一家通用机器人研发制造商，逐际动力拥有全自研的人形机器人软硬件核心技术，接下来将重点推进人形机器人运动智能的基础模型（Foundation Model for Humanoid Motion Intelligence）的建立：

数据：通过互联网视频数据、人类动捕数据和仿真数据，高效采集多样化的人类运动控制的大数据；

预训练：对大数据进行预训练，提升算法的基础运动理解能力与生成能力，以及多场景泛化能力；

强化学习：利用Real2Sim2Real闭环，缩小仿真和现实之间的差距，提高强化学习训练的效率和质量，让人形机器人与真实环境的交互更准确和稳定。

逐际动力创始人张巍表示：我们A轮融资从一开始就锁定产投方，因为场景就是时间、就是资金、就是技术。通用人形机器人的AI时代更需要科技公司懂场景。这次融资让逐际动力的通用机器人技术走进「智」、「造」、「服」、「物」等多个战略性产业，有助于我们深入场景、理解场景，为人形机器人基础大模型的构建提速，让技术迭代与真实需求更加匹配。

招商局创投表示：AI是招商局集团“第三次创业”战略新兴产业布局的重要方向之一，通用机器人作为AI技术的重要物理载体，未来将走进千行百业。招商局集团作为一家综合央企，在交通物流、综合金融及城市与园区综合开发领域拥有着丰富的应用场景，对逐际动力的投资是我们在产业人工智能创新布局的重要一步，我们看好逐际动力团队的技术积累和创新能力，期待未来通用机器人在我们集团产业的落地。

尚颀资本表示：随着大模型技术的爆发与硬件成本的持续降低，我们认为通用人形机器人是搭载AI最佳的下一代智能终端硬件。张巍博士深耕人形机器人领域研究多年，带领逐际动力团队不断推进具身智能Foundation Model的建立，并实现Real2Sim2Real的真正数据闭环。作为本轮领投方及产业方，我们期待和逐际动力一起加速推进通用人形机器人在智能制造等领域的应用。

峰瑞资本创始合伙人李丰、副总裁颜黔杭表示：通用机器人行业正处在技术研发快速迭代的阶段，其未来的商业化进程需要和具体场景协同，以提升机器人本体设计与具身智能的泛化性与可靠性。场景数据工程与机器人基础大模型的搭建，是驱动通用机器人实现多场景泛化性的核心要素。逐际动力团队在AI、机器人控制上有着深厚的底层积累，我们看好团队始终站在业界前沿，推动通用机器人在多场景的产品化落地，期待在不久的将来通用机器人能跨越商业化的临界点。

绿洲资本表示：逐际动力团队的学术背景和创新能力令其在通用人形机器人与AI融合方面长期保持领先。逐际动力持续攻克长期困扰通用人形机器人的技术瓶颈，尤其在基于感知的运动控制和强化学习上实现突破，为通用机器人的实际应用打开了新通道。绿洲资本一直以来致力于发现未来最有生命力的企业，并与他们共同成长，创造长期价值。我们相信，逐际动力团队将以颠覆性技术实现通用机器人的广泛应用。

明势资本合伙人夏令表示：人形机器人是一个长周期的大赛道，明势资本作为逐际动力天使轮投资人，见证公司在端到端数据驱动上不断取得重要突破，持续引进高质量技术人才和产业人才，在技术和工程实现上处于国内领先地位。此次逐际动力与三家产业战投方的合作，将极大助力公司的场景理解和商业化落地，成为国内少数既能仰望星空，又能脚踏实地的团队。作为一家专注于科技赛道早期投资的投资机构，明势过去2年在公司战略和关键人才引进上持续提供重要帮助，我们将继续支持逐际动力不断创新和迭代，并坚定陪跑。