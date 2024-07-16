一辆由电池供电的梅赛德斯·奔驰 eActros牵引车完成了为期五天、长达 1,400 英里的艰苦旅程，证明了其已准备好在英国投入使用。

拖着一辆标准公路拖车，满载 40 吨 GVW，eActros 600 轻松战胜了今年电动汽车拉力赛的挑战。

2024 电动汽车拉力赛于 7 月 1 日至 5 日举行，50 辆大小不一、类型各异的汽车从西米德兰兹郡的奥尔德伯里出发，巡游了与字母表中每个字母相对应的 26 个地点——不过在字母 x 和 z 方面有一些创意。

尽管此次活动对所有电动汽车开放，但只有两辆卡车参赛，而 eActros 是唯一的牵引车。第一天的比赛需要经过五个中间检查站，行驶 258 英里，最终抵达卡莱尔。第二天的比赛路线长 285 英里，终点为位于谢菲尔德附近温特沃斯公园的戴姆勒卡车英国公司。

第三天是单日行驶最长的一天，绕行 366 英里到达剑桥，而第四天参赛者行驶 315 英里到达埃克塞特。最后，最后一段 265 英里的电动路程带领参赛者穿过威尔士到达切斯特的终点线。eActros 在全国范围内的旅程中还访问了许多梅赛德斯-奔驰卡车经销商全国网络。

戴姆勒卡车英国公司未来可持续发展主管 James Venables 是 eActros 驾驶团队的一员。第二天比赛结束时，他接受了 EV Rally 媒体团队的 Sara Sloman 的采访，Sara 表示：“今年你们绝对是全场焦点——只要 eActros 出现，就会引来众人侧目。”

詹姆斯表示同意，并补充道：“这辆卡车很大、很大胆、很令人兴奋，参加这次活动非常有趣，但更重要的是，我们证明了我们的工程师说的对，这辆卡车一次充电可以行驶 500 公里。”

“电动汽车拉力赛旨在展示当今的电动汽车，以及利用现有充电点网络完全可以实现多日马拉松之旅的事实。随着国家基础设施的发展，这只会变得更加容易。

“凭借其出色的续航能力，以及通过能量回收进一步提升的潜力，我们相信我们的 eActros 600 可以完成每天的行程而无需任何额外的充电 – 但本着活动的精神，为了展示在一天的工作中充电是多么容易，我们确实在一些指定的充电点停留。使用 350 千瓦充电器，我们能够在大约一小时内充电至 60%，这非常令人印象深刻。”

詹姆斯继续说道：“毫无疑问，我们证明的是，eActros 600 完全能够无缝融入英国的大多数公路运输应用，提供完全无废气排放的选择，同时驾驶起来也异常平稳、安静和舒适。”

目前，您可以通过制造商的全国经销商网络订购梅赛德斯·奔驰 eActros 600，并将于 12 月开始生产。