乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 和菲亚特宣布建立新的合作伙伴关系，以纪念菲亚特的里程碑周年，象征性地与乔治·阿玛尼大师的生日相吻合。这两个全球知名的意大利品牌曾在 2020 年合作推出独家500e，如今再次联手打造了可能是意大利制造四轮车的终极体现：500e Giorgio Armani。

意大利设计、风格、工艺、独创性和成功的两个全球标志从未如此融合在一起，创造出如此“即时经典”。正如活动期间播出的广告所暗示的那样，这是一款用来穿而不是用来驾驶的汽车——这是对乔治·阿玛尼和都灵的 Centro Stile FIAT 的精湛技艺的致敬。设计师与菲亚特团队密切合作数月，将两个品牌的精髓提炼成一个单一的创作。对细节、材料、颜色和风格的一丝不苟的关注，就像新车或时装系列一样，在这里也得到了应用。现在，菲亚特和乔治·阿玛尼一起登上了“La Pista 500”上的新款 500e Giorgio Armani 时装秀。

这种工艺、处理和细节水平在这一领域很少见，但却是 500 的标志，它体现了意大利制造和意大利的卓越品质。这些特点在与意大利时尚界最伟大的品牌合作开发后变得更加重要和有价值。新款 500e Giorgio Armani 在都灵的 FIAT Mirafiori 工厂自豪地生产，仅提供掀背车型，代表了 Giorgio Armani 无与伦比的优雅和 Fiat 500e 的大胆个性。

500e Giorgio Armani 创造了两种独特的颜色：Dark Green Micinalised，一种现代而技术性的颜色，充分体现了 Giorgio Armani 的风格和品味；以及 Ceramic Greige，一种由 Armani 发明的精致而精致的色调，将灰色和米色混合，创造出颜色和名称。

对于外观，意大利设计师旨在减少对比和装饰，​​以实现更单色的效果：纯粹、简约，符合阿玛尼的风格。引人注目的外观设计元素是车轮，专门设计用于在宏观尺度上代表 GA 徽标。它们成为汽车的明星特征，确保它从远处脱颖而出。特定的设计不仅强调了合作关系，而且还通过略带 3D 的表面提高了空气动力学性能。温暖的抛光双色阳极氧化效果和轻质侧凹槽增添了极其精致的触感。

内饰展示了精湛的工艺，中央座椅嵌件上的人字形缝线和三维图案让人联想到经典的剪裁技术。车内使用的材料优雅且品质上乘，可以与创新和技术工艺相结合，例如仪表板嵌件采用激光切割木材，柔软而包裹性如奢华面料，或采用精致刺绣等高度手工的解决方案。新款 500e Giorgio Armani 在车轮和座椅上印有米兰大师的标志，而他的签名则出现在仪表板、内门和后窗上。

该车配备全 LED Infinity Design 大灯和玻璃车顶。从技术上讲，它配备了高级 JBL 音响系统、7 英寸 TFT 显示屏、10.25 英寸触摸屏导航、DAB 收音机和无线 CarPlay/Android Auto。

Giorgio Armani 500e 搭载一台输出功率为 87 千瓦、输出功率为 118 马力的电动机，在 WLTP 综合循环中续航里程可达 320 公里。它还配备了最先进的 ADAS 和 2 级辅助驾驶系统。为了履行该品牌在全球范围内推广意大利制造的使命，这款限量版车型将从明年开始在欧洲、北美、中东和非洲、日本和澳大利亚销售。