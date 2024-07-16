Grande Panda标志着菲亚特重返全球主流市场。这款车基于三大支柱开发：意大利设计、全球平台和本地相关性。可持续性、包容性、简单性和美观性是该项目的价值观，而设计灵感则来自 80 年代的标志性 Panda——汽车行业的“蓝色牛仔裤”，适合各种场合和每位客户。因此，这是一款具有社会意义的汽车，适合所有人。

Grande Panda 是第一款 Panda 的翻版，是一款价格实惠、适合家庭使用的新型 B 级车。Grande Panda 的全电动版起价不到 25,000 欧元。

Grande Panda在意大利都灵的FIAT Centro Stile 设计中心设计，采用了一个简单的理念：独一无二的多能源平台，可在世界任何地方安装，采用纯意大利设计，并可根据客户的需求选择最适合的动力系统，无论他们身在何处。简而言之，新车型标志着 FIAT 从本地生产向全球系列的转变。

凭借其智能解决方案和易用性，它将成为历史上第一款属于 B 级的 Panda，并将使全球 FIAT 客户的驾驶体验更加轻松。

螺旋充电线是最具创新性的解决方案之一，它使充电体验比以往更轻松、更“整洁”。Grande Panda 是市场上第一款配备集成充电线的汽车，可在高达 7 千瓦的交流电下工作。

螺旋电缆在引擎盖下有一个特殊的外壳，可以节省后备箱空间，并且易于操作，避免了传统电缆的污垢，因此非常适合日常使用。该解决方案以其简单的流程脱颖而出：打开盖子后，第二步是取出电缆并将其连接到充电站。充电完成后，由于电缆呈螺旋状，因此可以轻松地将其放回外壳中。

与其前身——20 世纪 80 年代的标志性 Panda 一样，Grande Panda 拥有酷炫的个性和出乎意料的功能，以及创新而智能的空间利用。这款新车以其小巧的尺寸（长度 3.99 米——低于同级平均水平——高度 1.57 米，宽度 1.76 米）带来的独特紧凑性以及紧凑体积带来的良好容量，使其在 B 级车中脱颖而出：例如，后备箱容量为 361 升，前排乘客前方储物箱的总容量为 13 升。

从本质上讲，Grande Panda 是家庭和当今城市出行的理想伴侣，因为它能够舒适地搭载 5 人。此外，新车的意大利精神通过其标志性和讽刺性设计得到展示，这是美的代名词，外观采用结构化线条和柔和而大胆的表面的特殊组合，突出了坚固的轮拱。银色的后部和前部防滑板、亮黑色柱饰、隐私窗户和 17 英寸钻石切割合金轮毂（带有 FIAT 徽标轮毂盖和醒目的 X 设计）使一切都变得更加独特和酷炫。

为了向经典款 Panda 致敬，Grande Panda 的车门上配有 3D 品牌浮雕字母，这些字母反映了周围环境并增强了侧面的下半部分。Grande Panda 有七种涂装可供选择——红色、白色、黑色、绿色、棕色、蓝色和黄色，以符合“无灰色”倡议。内饰特别向 Lingotto 大楼的赛道致敬，这启发了内饰的一些元素。事实上，仪表板以及包括 10 英寸仪表盘和 10.25 英寸数字收音机在内的聚碳酸酯框架都具有独一无二的风格，让人想起了 Lingotto 赛道的形状，并创造了独特而令人回味的外观。

我们特别注重空间的优化，并对其进行了巧妙的利用：例如，仪表板内的储物空间为 13 升，其中 3 升仅分布在一个隔间内，这使得在存放物品时有众多选择 – 这是一个简单而巧妙的 FIAT 标志性解决方案，让人想起 20 世纪 80 年代 Panda 永恒的“口袋”仪表板。

菲亚特新家族的首款车型将提供电动和混合动力两种版本。电动版 Grande Panda 配备 44kWh 电池和 83kW 电动机，在 WLTP 综合循环中续航里程超过 320 公里，是城市日常使用和周末旅行的完美车辆。