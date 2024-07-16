由于多种原因，马斯克之前鼓吹的 4680 电池性能、产能均未能在 2023 年达到目标，进而导致特斯拉计划中那款“2.5 万美元的电动汽车”多次延期，而后在今年 2 月搁置。

根据 The Information 的说法，马斯克已经失去了耐心，并在今年 5 月向 4680 电池研发团队下达了新的“军令”，要求他们在今年年底前解决电池在使用过程中崩溃的技术问题，同时进一步削减成本。

实际上，特斯拉 4680 电池产能已经大幅扩张，目前已经在一条产线和一条装配线的基础上额外扩建了两条装配线，同时还在进行 4680 电池的产量和性能改进试验。

特斯拉供应链副总裁 Karn Budhiraj 表示：“我们有一条产线正在调试，还有四条将在今年第三季度开始安装。因此，毫无疑问，今年是 4680 电池量产的重要一年。”

特斯拉 4680 电池是特斯拉公司在 2020 年电池日活动中公布的全新电池技术，这是一种直径 46 毫米、高度 80 毫米的圆柱形电池，相较于之前的 2170 电池其单体能量提高了 5 倍，电力相比有极耳电池提升了 6 倍，功率输出提升了 6 倍。

特斯拉在 2021 年电池日上还宣布了名为干电极电池（DBE）的全新制造技术，通过新型硅负极大幅提高电池性能。不过特斯拉目前生产的 4680 电池仍然使用与 2170 NMC 电池类似的化学成分，并没有采用硅负极和 DBE。

根据此前报道，特斯拉宣布奥斯汀超级工厂已经生产了 5000 万枚 4680 电池。过去一年中，特斯拉的 4680 电池产量大幅提升，累计产量达 4000 万枚，相当于平均每周近 100 万枚。