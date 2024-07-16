Polestar再次在古德伍德速度节上展示其扩展的车型阵容，新款 Polestar 3 和 Polestar 4 电动 SUV 与 Polestar 2 一起成为焦点。本次车展的明星是 Polestar Concept BST，这是它在著名的汽车节上全球首发。

在第一眼看到围场中，Polestar 3 和 Polestar 4 与 Polestar 6 概念车一同亮相，标志着电动跑车概念车的动态首次亮相。

Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 表示：“现在我们是一个拥有三款车型的品牌，很高兴看到它们首次在全球盛会上齐聚一堂。古德伍德速度节上充满了最激动人心的汽车和最热情的人群，所以这是我们展示 Polestar Concept BST 的最佳场所。这辆车展示了我们可以将我们的性能品牌推向多远——如果你愿意的话，Polestar 已经出现了 11 辆——并展示了我们如何在未来将 BST 公式应用于我们的产品线。”

Polestar Concept BST 车身采用定制设计，车身为经典赛车银色，车身拱形设计强劲，轮距超宽，配备 22 英寸锻造合金轮毂。空气动力学优化的发动机罩采用独特的通风设计，前分离器极具攻击性。赛车主题在车尾延续，配有超强尾翼，设计由定制赛车图案完成。

Polestar 6 概念车位于首发围场内，将在节日人群面前展示 1.2 英里长的爬坡路。Polestar 6 与 Polestar 5 一起设计，采用定制的粘合铝制 Polestar 性能架构 (PPA) 平台，将代表当前 Polestar 系列的巅峰之作。

在 Polestar 主展台上，Polestar Concept BST 与 Polestar 2 以及两款全新豪华电动性能 SUV Polestar 3 和 Polestar 4 一同亮相。Electric Avenue 今年将展出 Polestar 4，消费者可以在展台报名后，沿着著名的古德伍德庄园内的 Molecomb 大道亲自试驾 Polestar 车型。