动点出海获悉，总部位于菲律宾的地产科技初创公司Lhoopa已于近期宣布获得了8000万美元新融资。

据了解，这笔融资由2000万美元的股权融资和6000万美元的债务融资构成。其中，股权融资由IFC和Wavemaker Partners联合领投，现有投资者 Patamar Capital、Tekton Ventures与Pavilion Capital、10X Group、Concentric Equity Partners等机构以及部分投资者参投；债务融资则由ADB、DFC、Lendable提供。

根据声明，新的资金将用于推进Lhoopa在菲律宾和其他新兴市场的扩张，增强其技术能力，招聘更多高管、高级经理和产品开发人员。

Lhoopa成立于2018年，主要通过旗下技术平台结合代理商的房源数据分析当地房源市场（主要为经济适用房）趋势，并将相应的潜在需求发送给其网络中的经纪人和承包商，继而确定确定房产的后续可能（如是否可以交易、是否需要翻新或需要新建），以促进当地经济适用房的供需对接。

据Lhoopa介绍，作为公司最大的特点之一，该公司并不会直接同房产买家进行联系，而是通过其中介代理渠道完成房产的销售及贷款流程。

在市场表现方面，目前，Lhoopa已同当地的100多家装修&建筑承包商以及4000多位房地产中介展开了合作，并在菲律宾超58个城市售出了超2500套经济适用房，其团队员工人数也从30人扩大到95人。

展望未来，Lhoopa表示，计划在未来三年内提供超过1.5万套经济适用房。