电动垂直起降 ( eVTOL ) 飞机公司Archer Aviation在上个月实现过渡飞行测试里程碑后，根据两家公司的战略融资协议，从汽车巨头Stellantis获得了额外的 5500 万美元资金。

这项最新投资是 Stellantis在今年 3 月宣布的一系列公开市场购买 830 万股 Archer 股票的基础上进行的。2023 年，Stellantis 通过公开市场股票购买和根据两家公司的战略融资协议进行投资的方式，向 Archer 投资了 1.1 亿美元。

Archer 仍有望于今年晚些时候在佐治亚州完成其大批量制造工厂的建设。第一阶段的建设是一座占地约 100 英亩、面积约 35 万平方英尺的工厂，旨在支持每年生产多达 650 架飞机，这将使其成为飞机行业产量最大的制造工厂之一。Archer 对该工厂的目标仍然是利用 Stellantis 作为其合同制造商的专业知识，建立一家能够支持其计划中的商业化扩张的工厂。

Stellantis 首席执行官 Carlos Tavares 表示：“很少有比看到梦想成真更令人兴奋的事情了。我赞赏 Stellantis 和 Archer 工程和制造团队的创新、专业知识和辛勤工作。通过对 Archer 的额外投资，我们将继续朝着未来迈进，让出行自由超越当今的道路。”

Archer 首席执行官 Adam Goldstein 表示：“Stellantis 对 Archer 的承诺无与伦比，从其提供制造专业知识和加速 Archer 业务目标所需的资本的远见，到 Stellantis 首席执行官 Carlos Tavares 的战略眼光和坚定支持。我们共同努力重新定义城市交通，通过为全球公民提供更高效的交通方式，让他们能够更轻松地前往他们所居住地区的人们、地点和活动，从而为他们打开新的机遇世界。”

自 2020 年以来， Stellantis通过各种合作计划成为Archer 的战略合作伙伴，并自 2021 年以来成为其投资者。在此期间，Archer 利用 Stellantis 深厚的制造、供应链和设计专业知识，帮助 Archer 设计、开发和商业化其 eVTOL 飞机。

Archer 的目标是改变城市交通，用预计 10-20 分钟的电动空中出租车取代 60-90 分钟的汽车通勤，这种飞行方式安全、可持续、噪音小，而且与地面交通相比具有成本竞争力。Archer 的 Midnight 是一架载客四人的有人驾驶飞机，旨在快速连续飞行，每次飞行之间的充电时间最短。