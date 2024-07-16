据传，特斯拉即将推出的软件更新版本 2024.26 将引入一系列新的家长控制功能，旨在让年轻司机更安全地驾驶。据 Not a Tesla App 和 Tessie 报道，这些功能已于周三向员工发布，其中包括一项名为“夜间宵禁”的引人注目的附加功能。

宵禁和家长控制

“夜间宵禁”功能允许家长设定宵禁时间，在此时间之后，如果车辆被驾驶，他们将在特斯拉移动应用程序上收到通知。此功能旨在帮助家长强制执行就寝时间，并确保他们的青少年不会在深夜开车。

除了宵禁通知外，据说更新还包括家长设置最高速度限制和降低加速度的选项。此控制类似于现有的“代客模式”，但为家长提供了更多自定义功能。例如，家长可以将加速度限制为“冷静”模式，这会限制电动汽车的马力和扭矩。

加强安全措施

据传，家长控制功能的其他特点包括：

– 防止驾驶员禁用速度限制和碰撞警告。

– 保持自动紧急制动功能。

这些功能旨在为年轻驾驶员提供额外的安全保障，确保即使驾驶员试图关闭关键安全系统，它们仍能保持活跃。

实际应用

虽然新控制系统的设计考虑到了父母和他们十几岁的司机，但对于出租或借给他人的特斯拉车主来说，它们也可能是有益的。设置驾驶限制和接收通知的功能可以帮助车主保持对车辆的控制并确保他们负责任地驾驶。

特斯拉的安全承诺

特斯拉继续凭借哨兵模式等功能脱颖而出，该模式可在车辆被撞时将记录传输到应用程序。新的家长控制功能增加了这套安全功能，解决了对年轻驾驶员安全的担忧。

然而，特斯拉因涉及年轻司机和儿童的事故而受到严格审查。2018 年，一辆特斯拉 Model S 在撞车后起火，导致两名青少年死亡。最近，一名幼儿被从一辆上锁的特斯拉车中救出，当时她的祖母在车外，车上的电池没电了。

年轻司机统计数据

美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 报告称，事故是 2020 年 15 至 24 岁人群意外死亡的主要原因。2021 年，2,116 名 15 至 20 岁的司机在车祸中丧生，约有 203,256 人受伤。这些统计数据凸显了加强年轻司机安全措施的重要性。

如果传闻中的功能公开发布，特斯拉的新家长控制功能将为家长提供额外的安心，并有助于确保年轻司机养成更安全的驾驶习惯。随着特斯拉不断创新，这些更新强化了其让所有用户尽可能安全驾驶的承诺。