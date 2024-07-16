IONNA和丰田汽车北美公司宣布，丰田已与其他七家汽车制造商一起成为 IONNA 的投资者，以支持其在北美各地建设用于电动汽车 (BEV) 的高功率充电网络。

丰田汽车北美公司总裁兼首席执行官 Ted Ogawa 表示：“我们很高兴宣布支持 IONNA 在美国和加拿大部署直流快速充电器。我们相信这不仅会促进纯电动汽车的普及并增强客户对该技术的信心，而且还将为我们的丰田和雷克萨斯客户提供使用 IONNA 在北美快速发展的充电网络的机会。”

IONNA 注重整体客户体验，这与丰田的理念高度一致，确保充电站除了为车辆充电外，还为访客提供便利设施。IONNA 计划于 2024 年上线首批直流快速充电站，并将在未来十年继续建设更多充电站。

这使得丰田和雷克萨斯的客户能够使用 IONNA 将于今年晚些时候开始部署的直流快速充电器公共网络。IONNA 计划到 2030 年在北美安装至少 30,000 个充电端口，充电站将同时配备 NACS 和 CCS 连接器，以支持所有 BEV 驾驶员。

IONNA首席执行官 Seth Cutler 表示：“我们非常高兴地欢迎丰田加入我们日益壮大的 IONNA 大家庭。他们对北美电动汽车未来的愿景与我们的使命完美契合，即突破质量、可靠性和客户体验的最高标准。此次合作标志着我们在共同改变电动汽车充电方式和引领北美采用可持续交通方式的征程中取得的又一项重大成就。”

支持 IONNA 对丰田来说至关重要，因为目前已有 8 家原始设备制造商通过合作和协作投资建设公共充电设施，从而打造了计划中的全国性网络。

IONNA于 2023 年 7 月宣布成立，它是全球七大汽车制造商的合资企业：宝马、通用汽车、本田、现代、起亚、梅赛德斯-奔驰和 Stellantis。丰田是最新一家加入支持电动汽车充电公司的制造商。