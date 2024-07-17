自成立以来，Rimac Automobili从Mate Rimac一个人的梦想发展成拥有2200多名员工、在欧洲四个国家设有办事处的集团公司。如今，Rimac集团旗下包括世界顶级超级跑车公司布加迪Rimac、全球汽车制造商一级供应商Rimac Technology和创新型固定式储能企业Rimac Energy。Nevera仅在过去一年就创下了27项性能记录，证明了其在电动超级跑车领域的领先地位。

Rimac集团总部位于萨格勒布郊区，占地100,000平方米的一期园区已完工，二期工程即将开工。为满足Rimac集团项目日益增长的需求，计划建设第二座设施。尽管Rimac集团发展迅速、业务多元化，但其核心始终是Mate Rimac打造全电动超级跑车的梦想：Nevera。Nevera不仅是Rimac集团的耀眼明星，还推动了Rimac Technology、Rimac Energy和Bugatti Rimac等创新型企业的发展。

1. 限量版车型设计

Rimac Nevera 15 周年纪念版限量生产 9 辆，首款车型采用全新铜色涂装，并首次在 Nevera 上使用哑光漆面。这种铜色涂装不仅具有特别的设计意义，与庆典有关，还象征能源的应用价值，因为铜是电缆中最常用的材料。这款特别版车型还配备了独特的双色合金轮毂设计、15 周年纪念徽章以及贯穿车身的 Rimac 图案，模仿电路板的连接。

2. 内饰与配件

15 周年纪念版 Nevera 的内饰同样采用了庆典主题，具有铜质阳极氧化开关设备和铜漆表面。扶手上装饰有“one-of-9”和“2009-2024”字样，以标识这款特别版的独特身份。车舱内部可选择大胆的黑色或纯白色，座椅采用对比鲜明的铜色皮革，并在头枕上印有“15”字样。购买这款车型的客户还将获得与 Nevera 内饰相匹配的定制行李箱，售价为2,350,000欧元，包含所有选配。

3. 性能与技术

Rimac Nevera 是目前世界上最强大的量产车，搭载先进的电池系统、动力系统和软件，所有这些均在 Rimac 集团内部开发。车的前后动力系统各由两个独立的电机组成，分别为每个车轮提供动力。后部的1MW双逆变器为每个电机提供900Nm和450kW的功率，前部动力系统则优化了动力和控制。所有系统由复杂的电子控制单元网络监控，并与基于NVIDIA Pegasus的超级计算机协同工作，以每秒100次的速度计算输出并传送到四个动力系统。所有这些系统的组合称为Rimac All-Wheel Torque Vectoring 2。

Rimac Nevera的创新与革命

Rimac Nevera通过其先进的电池系统、动力系统和软件，显著提升了电动跑车的性能标准，成为全球加速最快的量产车，打破了多项世界纪录。其四个独立电动机和复杂的电子控制单元网络，实现了精准的全轮扭矩矢量控制，提高了车辆的操控性和稳定性。Nevera采用的基于NVIDIA Pegasus的超级计算机，每秒计算并传输100次输出到四个动力系统，展示了电动跑车在技术上的无限潜力。所有关键组件均由公司内部开发，包括电池系统、动力系统和控制软件，这种完全自主的研发模式不仅保证了产品的高性能和可靠性，还展示了Rimac集团在电动汽车领域的技术领先地位。

对未来行业的积极影响

Rimac Nevera树立了电动超级跑车的新标杆，证明了电动汽车可以达到甚至超越传统燃油车的性能，激励了更多汽车制造商投资电动跑车领域，加速了行业的技术进步和创新。Nevera的成功展示了电动汽车在性能和技术上的优势，有助于改变消费者对电动汽车的观念，推动电动汽车的普及。Rimac在电池技术、动力系统和控制软件上的突破，为整个电动汽车行业提供了宝贵的经验和技术参考，推动了整体技术水平的提升。通过开发高性能电动跑车，Rimac推动了汽车行业向绿色环保方向的转型，激励更多厂商致力于环保型汽车的研发，实现全球可持续发展的目标。Rimac还通过与其他顶级汽车制造商的合作，展示了电动汽车领域内的合作潜力，促进技术共享和资源整合，推动整个电动汽车产业链的健康发展。