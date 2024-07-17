在本周一举行的媒体沟通会上，特斯拉全球副总裁陶琳对上海储能超级工厂何时完工以及特斯拉上海超级工厂是否会继续扩建等问题进行了解答。

她表示，储能超级工厂将按计划将于 2025 年完工，这也是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂；而特斯拉上海超级工厂将会继续维持现状生产，并且对中国市场非常有信心。

此外，针对扩建特斯拉超级充电站及消费者反映价格贵等问题，陶琳表示，在中国大陆地区特斯拉超级充电站扩建工作始终在进行中，价格是市场行为，将尽量去符合市场需求。

特斯拉上海储能超级工厂已于今年 5 月 23 日举行开工仪式，预计 2025 年第一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统 Megapack 产量将达 1 万台，储能规模近 40 吉瓦时。该项目总占地面积约 20 万平方米，总投资约 14.5 亿元，从去年 12 月确定投资意向起就开始运用临港新片区在工程建设领域新推出的项目服务包。

特斯拉上海储能超级工厂位于上海临港新片区，占地面积约 20 万平方米，工厂临近特斯拉上海超级工厂。特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，也是特斯拉入华十年来，继上海超级工厂之后，在中国的又一大型投资项目。

上海储能超级工厂则主要生产超大型商用储能电池 Megapack，供给全球市场。目前特斯拉储能产品包括 Powerwall、Powerpack 和 Megapack 等。