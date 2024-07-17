特斯拉公司正在招聘近 800 名新员工，这距离首席执行官埃隆·马斯克下达公司历史上最大规模裁员令仅仅过去了三个月。

据彭博社分析，最近几周，特斯拉的招聘页面上陆续出现了一些新职位，这些职位涵盖了从人工智能专家到服务岗位等各种类型。

招聘岗位的增加与特斯拉股价的飙升趋势相吻合，仅在过去 14 个交易日内，特斯拉的市值就增加了超 2230 亿美元。除了报道称特斯拉决定推迟自动驾驶出租车原型车的发布那天之外，特斯拉的股价几乎每天都在上涨。马斯克周一确认他要求进行自动驾驶出租车的设计改动，并为正在研发该车的团队提供了额外的时间。

虽然这 800 个职位与特斯拉今年裁掉的数千个职位相比不算多，而且公开发布的职位可能无法全面反映公司的招聘情况，但这些新职位还是让我们得以一窥马斯克这家公司的一些优先事项。

今年 5 月，特斯拉未能达到车辆销售预期，创下历史最大跌幅，当时其网站上只有三个招聘职位。彭博社指出，季度交付量下降 20% 促使马斯克推动相应的人员缩减，这将意味着解雇公司年初 14 万多名员工中大约 2.8 万人。

现在，该公司正在招聘的许多职位都集中在人工智能和机器人领域，这些领域的产品包括特斯拉的人形机器人 Optimus。至少有 25 个职位与自动驾驶开发或 Autopilot 相关，至少有 30 个职位专注于 Optimus 机器人。随着特斯拉准备在 10 月份发布自动驾驶出租车原型车，该公司正在强化其多年来追求自动驾驶技术的决心。

此次招聘热潮似乎也旨在将人员补充到特斯拉裁员幅度过大的领域，同时也反映了马斯克对公司的愿景。他此前表示，他现在将特斯拉更多视为人工智能、机器人和可持续能源公司，而不是一家电动汽车公司。

5 月中旬，特斯拉悄悄发布了 17 个位于加州帕洛阿尔托办公室的人工智能和机器人相关职位。截至 7 月 10 日，这一数字稳步攀升至约 130 个职位。

特斯拉的招聘页面还列出了加州帕洛阿尔托和拉索普等城市的数十个能源相关职位，后者是特斯拉建造大型电池 Megapack 的地方，这些职位涵盖了从工程职位到安装 Megapack 和太阳能产品的相关工作。

特斯拉面向客户的部门也正在补充员工，7 月 15 日，特斯拉列出了 268 个与服务相关的职位，其中包括 77 名维修技术人员，远超其他任何职位或部门。该公司还开放了 60 多个销售和客户支持职位。