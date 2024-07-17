丰田正研发一款颠覆性的座椅，它能让你坐着就能锻炼身体。

据丰田称，这款特别设计的座椅拥有三个支撑柱，其中一个较短，因此整张座椅使用时会微微倾斜。更酷的是，这三个支撑柱会旋转，使座椅倾斜的方向不断发生 360 度变化。

丰田表示这种倾斜几乎难以察觉，而且座椅完成一个倾斜周期也需要超过一分钟。听起来似乎没什么特别之处，但丰田解释道，人类天生具有“姿势反射”，可以下意识地维持身体平衡。因此，即使你坐着不动，头部也会保持静止，骨盆会随着座椅的轻微倾斜而自然运动。也就是说，即使你一直坐着，相关的肌肉也会不断地收缩和放松，达到类似于使用健身球锻炼核心肌群的效果，不过过程要轻松得多。

不过丰田也提到，坐上这种椅子 20 分钟左右后，可能会感到“轻微的疲劳”。虽然舒适感对大多数人来说更重要，但丰田表示，这种疲劳感正是肌肉被调动的信号，说明平时没有得到锻炼的重要肌肉正在被激活。

据悉，这种座椅可以锻炼到“骨盆区域以及全身的深层肌肉”，从而“提高肌肉协调性”，让你在“不进行剧烈运动的情况下也能达到锻炼效果。此外，由于座椅始终处于轻微晃动状态，因此使用者也很难长时间保持一个固定的姿势，该公司表示这对于缓解背部疼痛也有一定的帮助。