广告科技公司The Trade Desk日前发布的《2024美国消费电子市场营销指南》显示，在智能设备等细分市场的推动下，2024年美国消费电子零售市场持续复苏，为中国消费电子出海品牌提供了新的发展机遇。同时，在CTV（智能电视大屏）、OLV（在线视频）和音频广告支出的强劲增长带动下，数字广告已成为最受消费电子广告商欢迎的投放渠道。出海中企应积极转向以CTV为代表的全渠道策略，赢得市场先机。

智能设备需求旺盛，多类细分产品均有增长

调查显示，2024年美国消费电子零售市场收入预期扩大至5120亿美元，重新回到2021年的市场高峰，呈现出积极的增长趋势。尽管智能手机和计算机/笔记本电脑作为普及率最高的消费电子产品，仍然有旺盛的需求，但过去几年来，智能设备的渗透率正大幅增长。2023年，超过四分之一的美国人（27%）已拥有至少一种类型的智能设备，同比上年增长12%，较2020年增幅更是达到了32%。

智能设备各细分市场出现多个黑马品类。调查发现，智能家居产品、VR耳机、智能手表和健身手环等产品增长快速。其中，智能手表的渗透率达到31%，较2020年增加了39%，健身手环的佩戴率达到20%，较 2020年增加了15%。

数字广告高速崛起，CTV视频关注度近UGC两倍

数字显示，尽管2023年美国消费电子类的总体广告支出有所下降，但是数字类广告在其总体广告支出中的份额却逆势增长了5%。其中，CTV和OLV的表现更是突飞猛进，在消费电子视频广告支出中的份额同比上年分别增长了29%和12%。在此带动下，2023年也成为美国消费电子产品视频广告支出的分水岭——数字视频广告支出占该类产品整体视频广告支出份额从前一年的40%大幅增至59%，首次超过了有线电视。

得益于CTV不断增长的市场渗透率和作为优质内容渠道影响力，CTV已成为触达美国消费者的重要渠道。数据显示，超过8700万的美国家庭已经拥有CTV4。同时，其广告的用户主动观看率是UGC视频的近两倍。预计到2025年，美国CTV广告市场有望上看至300亿美元。

此外，受“耳朵经济”兴起的影响，音频广告正在迅速成为消费电子品牌广告投入的新兴渠道。报告发现，此类广告商在播客、程序化音频和程序化流媒体音乐上的广告投入分别增长了80%、近4倍和近5倍。尽管音频广告目前仅占程序化激活总量的1%，但其增长潜力亦不容忽视。

“消费电子是中国企业品牌出海的先行军和领导者。随着美国消费电子市场在2024年持续复苏，进入美国市场的中国品牌或将迎来新的增长机会。”The Trade Desk 萃弈中国业务拓展总监吴昱霖表示：“在CTV等新兴数字广告渠道的推动下，当地消费电子营销人员正积极拥抱全渠道、多触点的营销策略。尤其是CTV已成为众多消费电子品牌长期拉新的重要渠道，有志于美国市场的中国消费电子出海品牌更应采取相应的本土化营销策略，以推动业务的长期发展。”