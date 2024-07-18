根据Canalys发布的报告，2024年第二季度，全球智能手机市场连续三个季度增长，出货量同比增长12%，达2.88亿台。三星将战略重点重新放在高端市场，以18%的市场份额，继续领跑全球。苹果紧随其后，以16%的市场份额，排名第二。小米紧跟苹果，本季度占据15%的市场份额，大增三成，在前五大厂商中同比增长最快。vivo以9%的市场份额，排名第四。传音本季度也以9%的市场份额跻身第五。

Canalys研究经理刘艺璇(Amber Liu)表示：“在生成式人工智能（GenAI）等创新技术和大众市场需求复苏的推动下，全球智能手机市场的乐观情绪持续上升。自2024年初以来，亚太、中东、非洲和拉美新兴市场的通胀缓解，刺激了大众市场价位段出货量的增长。包括小米和传音在内的厂商，正在积极推动产品升级，以抓住机遇。同时，由于国内市场的竞争日趋白热化，荣耀、OPPO和vivo则在今年集中精力向中国大陆以外的国际市场扩张。”

Canalys分析师周圣咏(Sheng Win Chow)表示：“三星和苹果正在迅速推进聚焦GenAI功能的高端产品战略。”三星最近推出了Galaxy Z Fold6和Flip6系列，将在Galaxy S24上首次推出的AI功能引入其最新可折叠设备以提升体验。三星通过软件革新与可折叠产品形态的融合，旨在为用户提供差异化价值。尽管尚未发布新品，苹果通过WWDC引发人们的关注，和对即将推出新品的期待，这些新品很可能会展示其在技术创新方面的领先地位。