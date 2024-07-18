Google 曾于 2020 年在自家 Android 键盘中加入名为 Emoji Kitchen 的功能，可以让两个不同的 emoji 表情组合成一个新的表情。在这之后，Google 又把这个功能移植到了网页端，其他平台用户也可以尝试用这个工具来组合出自己想要的表情了。

顾名思义，Emoji Kitchen——就是表情包厨房，让你自由打造想要的 emoji。直接使用 Google 搜索或者前往 https://emojikitchen.dev/ 都可以体验。以下就是笔者的简单体验分享。

亮点

创意十足：Emoji Kitchen 提供了海量表情符号素材，用户可以尽情发挥想象力，将各种意想不到的表情符号组合在一起，创作出独一无二的专属表情；

简单易用：操作界面简洁明了，几秒钟即可轻松上手；

趣味无穷：融合后的表情符号往往出乎意料，充满趣味性，可以为日常交流增添更多乐趣；

分享便捷：创作好的表情可以轻松分享到社交媒体平台；

适合场景：网聊分享、上班摸鱼。

使用体验

网页完全版

打开应用后，映入眼帘的便是简洁的操作界面，上方是搜索栏，方便快速找到想要的表情，下方则是分为左右两大区域，用于放置要混合的表情。只需在最左侧的区域中选取一款表情，就能在中间的预览区域看到各种组合；如果还没有合适的，还能进一步从右侧中点击选择。

生成的融合表情支持一键复制，亲测可以直接发送到微信、微博。

Google 搜索简易版

简易版更易操作，可点击表情下方的随机按钮，快速生成表情，免去了选择与思考的烦恼，更适合选择困难症人群。

组合方式太多了，就简单分享几个：

AI 的运用

Emoji Kitchen运用了图像识别与机器学习技术，前者用于识别用户输入的表情符号，并提取其关键特征；后者用于训练模型，学习如何将不同表情符号的特征进行融合，并生成新的表情符号。在实际应用中，当用户输入两个表情符号时，Emoji Kitchen 会首先使用图像识别技术来识别它们的类型和特征。然后，它会将这些特征输入到机器学习模型中，模型会根据训练结果生成新的表情符号。最后，Emoji Kitchen 会对生成的图像进行一些处理，例如调整大小和位置，并将其呈现给用户。

总体评价

总体而言，Emoji Kitchen 是一款非常有趣且易于使用的表情符号创作工具，非常适合喜欢玩味表情符号的用户。如果你正在寻找一款可以帮助你展现个性的表情符号创作工具，那么 Emoji Kitchen 绝对值得一试。

尽情发挥你的想象力！