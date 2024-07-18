华为在赞比亚南部省纳姆瓦拉区的穆齐拉村揭幕了赞比亚首个智慧村庄站点。赞比亚共和国总统哈凯恩德·希奇莱马出席揭幕仪式并发表讲话。赞比亚科技部长、教育部长、信息与媒体部长、绿色经济与环境部长、能源部长及其他政府高级官员共同出席了这项揭幕活动。

穆齐拉智慧村庄站点包含一座微型太阳能电站，能够为当地一所学校、一家诊所和周围的教师住宅及家庭供电。还包括村里矗立的一座通信塔，采用了华为的Rural-Star技术解决方案，为村庄提供移动和互联网联接服务。此外，学校教室内配备了华为IdeaHub和智慧黑板，能够实现远程教育功能。

揭幕仪式上，赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马首先参观了该智慧村庄站点。在讲话中称赞华为实施的智慧村庄项目，并鼓励继续强化与赞比亚政府的合作，实现更多造福本国民众的目标。他表示，该项目旨在向全国其它地区复制穆齐拉村智慧村庄，很高兴看到将会有100个村庄变成同样的智慧乡村，这将进一步改善农村人民的生活，同时这一项目也将缓解今年面临的电力挑战。

中华人民共和国驻赞比亚大使馆代办王晟先生对赞比亚政府和华为合作成果的里程碑表示赞赏。他表示，中赞同为发展中国家和农业支柱国家，发展历史轨迹相似。农村发展一直是我们共同的安民之基、治国之要，是两国元首、政府最为关心的国之大者。智慧乡村项目契合赞国家信息通信战略，是中赞合作实现高质量发展的又一体现，将促进赞移动和互联网联接、远程教育和医疗，特别是通过建设太阳能电站实现偏远农村地区电力覆盖。今天捐赠的只是百村项目样板点。未来还将在试点成功后向赞全国范围内推广。今年9月，新一届中非合作论坛峰会将在北京举行，中非领导人将再次聚首，探讨深化双方在论坛框架内互利合作。期待届时更多惠民生、高科技、向未来的中赞合作项目落地，推动两国全面战略合作伙伴关系结出更多硕果。

华为撒哈拉以南非洲地区副总裁李飞在揭幕仪式上阐释了该智慧村庄项目的意义。他表示，联接是共同推动人们走向更美好未来的动力，实现互联互通和数字化转型至关重要。穆齐拉智慧村庄的落地，实现了通网、通电、通教育和通医疗。希望在未来，赞比亚所有的村庄都能实现智慧化的“村村通”。

他感谢了赞比亚政府和总统一如既往地对于华为的支持。并表示，穆齐拉智慧村庄只是起点，不是终点。未来，华为将复制穆齐拉智慧村庄的模式并推广至赞比亚100个村庄。华为希望和赞比亚政府一道，共同加速赞比亚的互联互通和数字化进程。

揭幕仪式后，在赞比亚总统的见证下，华为和赞比亚政府签署了赞比亚“百村智慧村庄”合作备忘录，为进一步建设更多赞比亚智慧乡村奠定战略合作方向。