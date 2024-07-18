作者：Jessie Wu

刚刚过去的Bilibili World 2024将上海转变为全国ACG文化爱好者的圣地。这场为期三天的年度盛事，不仅是动漫、漫画、游戏爱好者的狂欢节，更是科技与创新的前沿展示。自2017年起，Bilibili World已成为中国领先的社区中心型大型年度线下活动。6月29日，活动第一轮门票销售中，27000张VIP门票在30秒内售罄，100000张普通门票在一分钟内售罄。

在这场文化与科技的盛宴中，联想展台以其两款创新AI产品——YOGA Air 14c AI PC和Legion Y9000P AI PC——成为焦点。YOGA Air 14c AI PC以其卓越的设计和性能，专为追求高效办公体验的用户打造；而专为游戏玩家设计的Legion Y9000P AI PC，则以其高性能配置，提供了无与伦比的游戏体验。这两款AI驱动的PC，不仅展示了联想在个人计算设备领域的创新实力，也受到了与会者的广泛关注。

联想集团副总裁、联想中国消费PC及平板事业部总经理李伟昌在现场表示：“在当前的AI发展浪潮中，计算机正逐渐演变为个人助理角色。”他进一步阐述了先进AI PC应具备的五个特征：嵌入式个人智能代理、内置知识库、强大的AI处理能力、开放的AI应用生态系统，以及对个人隐私和数据安全的保护。

联想YOGA Air 14c AI笔记本搭载了Intel Core Ultra 7 155H处理器，具备6+8+2核心线程配置，最高频率可达4.8GHz，并提供高达32GB的RAM和1TB的存储空间。这款AI机型的卓越性能，确保了在各种工作场景下的流畅体验。

YOGA Air 14c AI PC和Legion Y9000P AI笔记本均集成了联想小天，由公司自研的天禧大语言模型驱动。联想小天能够学习用户的习惯和偏好，提供包括AI驱动的PPT制作、文档摘要、语音克隆和绘画在内的个性化服务。

英特尔中国区技术总监高宇在活动中介绍了集成了CPU、GPU和NPU的Intel Core Ultra处理器，并暗示了基于Lunar Lake架构的下一代AI PC处理器即将推出，预示着更强大的AI功能即将到来。