帕加尼就像滚动的珠宝，充满了机械精湛技艺，而 Huayra 和 Utopia 则搭载强劲的 6.0 升双涡轮增压 V12 发动机。然而，该品牌的营销总监、Horacio Pagani 的儿子 Christopher Pagani 表示，尽管此前暂停了电动汽车的开发，但该品牌仍在继续研发电动汽车。

帕加尼于 2018 年首次尝试开发电动汽车，但去年该公司表示，近期没有推出电动车型的计划，理由是担心电池技术和充电速度。然而，克里斯托弗·帕加尼最近在古德伍德速度节上发表讲话时承认，该品牌仍然对电动汽车感兴趣。

“我们喜欢开发电动汽车，我们仍在开发这个项目，所以对我们来说这不是一个结束的篇章，”帕加尼透露。克里斯托弗补充说，在与全球经销商网络会面后，这个意大利品牌表示“对 [全电动] 帕加尼超级跑车不感兴趣”，但表示这是一个“有趣的项目”。看来，帕加尼只有在能够开发出符合其标准并带来新创新的产品时，才会涉足电动汽车领域。

“我们一直努力成为创新者……Zonda 是一款在复合材料使用方面具有许多创新的汽车，这在过去的汽车领域中从未发生过，”克里斯托弗告诉CarBuzz。“Huayra 是第一款双涡轮增压超级跑车，因此我们再次与 AMG 合作开发了一款不存在的产品。而 Utopia 让我们有机会回到手动变速箱。”

尽管该品牌花了很多年时间考虑电动汽车的想法，但从未达到制造全尺寸原型的程度，而只是虚拟开发。电池的重量仍然是它所担心的问题，因为据克里斯托弗说，帕加尼车型的重点不是“马力”或“最高速度”，而是“车辆动力学”。