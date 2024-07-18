动点出海获悉，泰国软件人工智能SaaS公司Amity Solutions及其母公司Amity Corporation已于近日完成了6000万美元规模的C轮融资。

Amity Solutions在一份声明中表示，该公司在本次筹集到了4160万美元资金——这笔资金由Insight Capital领投，部分新老投资者参投。同时，Amity Corporation共筹集到了1840万美元——该融资由现有投资者SMDV领投，Gobi Partners及数位现有投资者参投。此外，本次融资中也包含债务融资，而这部分的债务融资由AlteriQ Global领投。

根据声明，这笔资金将主要用于Amity的GenAI产品研发以及公司的并购战略，从而进一步收购那些有望实现GenAI集成的SaaS公司、将其产品转化为GenAI产品。

Amity Solutions由Korawad Chearavanont（正大集团董事长他宁·谢拉瓦侬之孙）成立于2012年，是一家软件服务提供商，其核心产品包括企业聊天机器人平台Amity Bots、语音机器人平台Amity Voice、以及企业员工协作平台Eko。

目前，Amity Solutions的产品已被泰国超50多家头部公司使用，其中包括当地国企 、政府机构、银行、金融服务公司、零售商等。有数据指出，Amity有近35%-40%的收入来自泰国当地。

值得一提的是，自 23年初以来，Amity Solutions已将其主要重心转向在现有SaaS产品的基础上构建和开发生成式AI应用程序和解决方案。

作为本次融资的背景，据透露，Amity Solutions曾于23年从Amity Corporation中分拆，而前者也正计划在泰国证券交易所上市。