据彭博社报道，苹果正在积极洽谈从各大好莱坞电影公司购买更多电影版权，以扩充其流媒体平台 Apple TV + 的内容库。

知情人士称，苹果一直以来专注于为其流媒体平台制作原创内容，但现在越来越希望通过购买传统电影公司的庞大片库来扩充其服务内容。虽然《Ted Lasso》和《The Morning Show》等原创剧集取得了一定成功，但 Apple TV + 的爆款作品相对较少，Apple TV + 的片库规模与竞争对手 Netflix 和迪士尼 + 相比仍有差距。

据了解，自 2019 年 11 月上线以来，Apple TV + 一直定位为提供高质量原创内容的高端流媒体服务。尽管收获了众多奖项和好评，包括今年的 72 项艾美奖提名，但订阅用户数量仍不及竞争对手。研究机构 MoffettNathanson 的数据显示，仅有 11% 的美国家庭使用 Apple TV+，而 Netflix 的这一比例为 55%。内容库规模有限被认为是制约 Apple TV + 增长的重要因素，数据显示，拥有庞大片库的流媒体平台，如 Netflix，用户流失率更低。

为了应对这一挑战，苹果已经开始尝试购买版权。今年早些时候，苹果从好莱坞电影公司购买了约 50 部电影的版权，在美国市场上线，其中包括《贱女孩》和《泰坦尼克号》等热门影片。这些引进电影的积极反响鼓励苹果继续寻求更多合作，苹果的目标是购买更多电影版权。与此同时，华纳兄弟、探索频道和迪士尼等大型电影公司也愈发愿意出售内容给竞争对手以增加收入。