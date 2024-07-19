梅赛德斯-奔驰高功率充电设施已与星巴克签署协议，在美国西海岸的 100 个地点安装 400 千瓦的 HPC 充电器。两家公司将重点关注 5 号州际公路沿线的充电站，该公路穿过加利福尼亚州和俄勒冈州，连接加拿大和墨西哥。

虽然两家公司没有提及任何具体地点，但新闻稿确实指出，他们“共同致力于在关键市场寻找更多机会，包括核心城市地区、充电沙漠和其他关键旅行走廊。”由于这条 1,400 英里的路线经过许多非城市地区，这对许多电动汽车驾驶员来说可能是个好消息。

这些充电站的功率最高可达 400 千瓦。就在最近，梅赛德斯-奔驰高功率充电站宣布将在其直流充电网络中使用 Alpitronic 的 Hypercharger 400 (HYC 400)，这是美国首个采用该技术的充电站。

梅赛德斯-奔驰高功率充电业务总裁兼首席执行官 Andrew Cornelia 表示：“梅赛德斯-奔驰和星巴克两大领先品牌之间的合作将提升所有电动汽车驾驶员的充电体验。我们共同寻求通过有目的的体验为电动汽车拥有者注入乐趣，让驾驶员真正兴奋地充电。我们设想未来为汽车充电就像享用您最喜欢的星巴克一样简单。”

星巴克首席可持续发展官 Michael Kobori 表示：“在星巴克，我们长期以来一直致力于将可再生和清洁能源项目引入缺乏这种基础设施的社区。与梅赛德斯合作是我们扩大电动汽车充电网络的下一步，这样我们的顾客在享受星巴克咖啡的同时，也可以可持续地补充能源。”

2023 年 1 月，该汽车制造商宣布希望在北美、欧洲、中国和其他主要市场建立快速充电网络。目标是到本世纪末在全球安装超过 10,000 个超快速充电器。

梅赛德斯-奔驰也是 目前由八家汽车制造商组成的财团的成员 ，该财团联手在北美建立了一个拥有至少 30,000 个充电点的快速充电网络。其他合作伙伴包括宝马、通用汽车、本田、现代、起亚和 Stellantis。这个名为 Ionna 的财团刚刚宣布，其总部将设在北卡罗来纳州达勒姆。