Gogoro 将与 Cycle & Carriage (C&C) 合作，于今年晚些时候在新加坡开始销售配备电池更换技术的电动两轮车。与此同时，C&C 宣布与 Shell Recharge 合作建立电池更换站。

这些踏板车将于第四季度开始销售，而位于新加坡壳牌加油站的首批电池更换站（称为“GoStations”）将于下个月完工。在正式推出之前，Gogoro 和 C&C 于 3 月在新加坡与食品和杂货配送服务 foodpanda 进行了试点，以试用踏板车和电池更换平台。

Gogoro 创始人兼首席执行官陆克文 (Horace Luke) 表示：“在与新加坡陆路交通管理局 (LTA) 密切合作，获得在新加坡推出电池交换平台的许可后，我很高兴地宣布 Gogoro 现已获得在新加坡运营的许可。这项认证证明了 Gogoro 电池交换是多么安全、智能、可靠和环保。Gogoro、Cycle & Carriage 和 foodpanda 一直参与一项试点，该试点取得了令人难以置信的成功，我们期待很快过渡到商业运营。我们期待为乘客在新加坡采用可持续电动交通提供一条无缝途径。”

“虽然电池更换技术和两轮电动车在新加坡相对较新，但我们与 Gogoro 的合作将加速其发展，”Cycle & Carriage Singapore 董事总经理 Wilfrid Foo 表示。“foodpanda 骑手的积极反馈和从沙盒试点中获得的宝贵数据让我们有信心在新加坡商业化 Gogoro。我们相信，这对新加坡来说是一个可行的绿色出行解决方案。”

自 2011 年台湾电动两轮车和电池更换服务上市以来，Gogoro 的扩张引起了广泛关注。在本土市场台湾，Gogoro 的电池更换网络包括 2,500 多个地点的 12,000 多个站点。据该公司称，自推出以来，它支持超过 540,000 名骑手，并促成了超过 4.65 亿次电池更换，节省了超过 650,000 吨二氧化碳排放量。

6 月，该公司最大股东 Gold Sino Assets Limited 宣布将 购买超过 3200 万股普通股，进一步巩固双方的合作关系。这项 5000 万美元的投资旨在加强 Gogoro 的城市电池更换生态系统，并支持其进军国际市场。

今年以来，Gogoro 已 与 日本住友商事和三井住友融资租赁公司 建立了新的合作伙伴关系，并将其电池更换业务扩展到拉丁美洲。