电动汽车 (EV) 是未来的交通方式，在 2050 年实现零排放的宏伟目标中发挥着核心作用。该行业意识到蓬勃发展的电动汽车市场中的机遇，正准备迎接重大转型。

国际能源署 (IEA)在电动汽车倡议 (EVI) 成员的支持下发布的一份报告发现，该行业近年来的准备工作已取得成效。报告称，自 2016 年以来，全球电动汽车销量一直在稳步增长。

2020 年是销量增长最快的一年，这一年出人意料地表现良好，全球电动汽车销量较 2019 年增长 43%，全球电动汽车市场份额升至创纪录的 4.6%。市场持续增长：2021 年，电动汽车销量翻倍至 675 万辆（9%），2022 年销量超过 1000 万辆（14%），2023 年销量接近 1400 万辆（35%）。

这一趋势似乎正在持续向好，预计到 2024 年，电动汽车销量将达到 1700 万辆左右。为了满足日益增长的需求，该行业必须继续加紧努力。否则，他们可能会错失 IEA 预测的巨大增长潜力——尤其是在中国、欧洲和美国等核心市场之外。

随着行业生产规模的扩大，关键挑战之一就是优化制造流程以减少浪费并提高效率。先进的分配机在这方面发挥着至关重要的作用，提供创新的解决方案以简化生产并确保高质量的产出。

点胶机是现代制造工艺中必不可少的工具，尤其是在电动汽车的生产中。这些机器将粘合剂、密封剂和其他材料精确地涂在各种部件上，确保准确性和一致性。在电动汽车行业，点胶机对于组装高压电池、电池管理系统、电力电子设备和电动机至关重要。

例如，在电池组装过程中，精确的粘合剂应用可确保牢固粘合且不会产生多余的材料，从而提高性能和成本效益。此外，点胶机用于密封，以保护组件免受潮湿和环境影响，这对于电动汽车部件的使用寿命和可靠性至关重要。

这些应用有多种益处。首先，它们通过更高效地利用材料、最大限度地减少过剩材料并减少对环境的影响，显著减少了电动汽车制造过程中的浪费。

例如，在电池模块组装中，导热材料被准确地应用于电池模块和冷却器之间，防止过热并改善热管理。

其次，它们通过自动化关键流程、减少人工和错误来提高制造效率。这可以缩短生产时间并提高产量，使制造商能够满足日益增长的市场需求。

此外，点胶技术提供的一致性和精确度确保每个组件都符合严格的质量标准，从而减少了返工的需要和相关的延误。