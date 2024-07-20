BMW 和 DeepDrive 正在对采用双转子技术的电动机进行路试。在成功完成试点项目并取得“试验台上令人鼓舞的结果”之后，合作伙伴目前正在计划进行初步现场测试。

据该汽车制造商称，将在宝马集团车型上对不同驱动系统变体的驾驶特性进行道路测试。不过，宝马并未提供有关驱动变体或所用车辆的具体细节。

传统电动机由定子组成，定子可驱动内部或外部转子。在 DeepDrive 的双转子概念中，定子同时驱动内部和外部转子。由于两个电动机有效地合二为一，因此它应该能够实现极其紧凑的驱动器，具有低消耗和高扭矩密度。

由于设计紧凑、重量轻，DeepDrive 概念车还支持轮内驱动系统，即轮毂电机。不过，宝马并未明确确认其专注于轮毂驱动。相反，新闻稿指出，该技术“也可以用于传统的集中式驱动系统，即由中央电机组为车辆提供动力。”因此，这些可能是宝马现在想要在道路上测试的不同驱动变体。

原则上，这家汽车制造商对这项驱动技术及其合作伙伴 DeepDrive 深信不疑。宝马表示，“这项技术已经非常成熟”，并强调了测试台上的最佳结果。“DeepDrive 的原型部件大大超出了我们的规格，”宝马集团汽车概念和技术研究主管 Karol Virsik 表示。“在如此早期的阶段和采用全新技术的情况下，这确实很不寻常。”

宝马（更准确地说是宝马初创车库）和 DeepDrive 自 2021 年 IAA 以来一直在合作。宝马是这家来自慕尼黑的驱动初创公司的首个知名合作伙伴，自 2023 年起一直持有该公司的股份。DeepDrive 现在与其他制造商和主要供应商合作，例如大陆集团。DeepDrive 联合创始人兼联合首席执行官 Felix Pörnbacher 表示：“与宝马的合作为我们提供了跳板。” “它帮助我们驾驭复杂的企业世界，满足并超越了汽车行业的严格标准。我们现在的目标是将其集成到生产模型中。”

BMW 创业车库采用所谓的风险客户模式来实施初创企业的先锋技术，正如该汽车制造商所说，“增强了 BMW 集团在创新、可持续性和运营绩效方面的能力”。Virsik 表示，“DeepDrive 为未来的电动驱动制定了令人兴奋的愿景。创业车库让我们能够尝试 DeepDrive，并了解下一代驱动系统可能是什么样子。”