Genesis GV60 Magma 概念车将在2024 年古德伍德速度节上全球动态首秀，这也是自 3 月高性能项目正式启动以来，Magma 车型首次在实际应用中展示。

此次动态首秀由 Genesis 品牌合作伙伴兼赛车传奇人物 Jacky Ickx 在古德伍德爬山赛上领衔，与此同时，该品牌今天早些时候宣布 Genesis GV60 Magma 即将投入生产，成为首款投入生产的 Magma 车型。该车型计划于明年第三季度在韩国开始销售，第四季度在欧洲上市。

GV60 Magma 概念车是 Genesis Magma 项目在今年古德伍德速度节上展出的几款车型之一，其中包括 Genesis G80 EV Magma 概念车，该车型也将于今天的古德伍德爬山赛上进行全球动态首秀。

Genesis G70 Track Taxi Nordschleife 是一款增强型 G70 3.3T 车型，专为在德国著名的纽伯格林赛道上行驶而设计，将首次在英国亮相。

通过 Magma，Genesis 的最终目标是开发现有产品线中每款车型的高端版本，最大限度地提高美观度和性能。

GV60 Magma 概念车提升了现有 Genesis GV60（该品牌首款专用电动车型）的设计和性能，改进了电池和电机技术，并在底盘、空气动力学和热力学方面注重细节。为了提高运动驾驶时的稳定性，该车被加宽和降低，使其具有更动感的姿态，并允许更低的重心。

GV60 Magma 将于明年作为电动汽车车型在韩国上市，它将与概念车型非常相似，并进行必要的修改以符合当地法规。

与现有产品线相比，Genesis Magma 项目内的量产车型将配备各种专门的功能，旨在增强运动驾驶的乐趣，同时确保轻松的舒适感。

Magma 车型将采用更宽更低的车身设计，搭配经过精心设计的独特底盘和悬架组件，以提升整体性能并提供 Magma 车辆独有的无与伦比的驾驶感觉。

真正的 Magma 独有音响系统将提供丰富、动态的听觉体验，进一步提升每次骑行的刺激感。

Magma 量产车型还将引入基于独特图形用户界面 (GUI) 的引人入胜、身临其境的人机界面 (HMI)。这一尖端系统将有效地确定优先级并仅显示必要的数据和功能，使驾驶员能够完全沉浸在即将开始的惊险刺激旅程中。