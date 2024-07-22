2024年已然过半，随着各车企公布6月销量，车市上半年成绩单也随之出炉。据乘联会数据统计，2024年1-6月份国内狭义乘用车累计批发销量达到了1175.1万辆，同比增长6.1%，中国汽车产业保持稳中有进发展。其中，新能源汽车表现仍是车市的一抹亮色。2024年1-6月，全国新能源乘用车累计批发销量为462万辆，同比增长30.3%。值得一提的是，上半年的部分月份，新能源汽车市场渗透率已突破50%。

作为新能源汽车世界冠军，比亚迪销量表现尤为出色。据乘联会数据，比亚迪2024上半年累计销售160.71万辆，位列中国市场汽车品牌销量排行榜榜首，蝉联国内车企销量冠军。

比亚迪上半年取得优异的销量成绩，离不开其精准的市场洞察、丰富的产品线以及在技术创新方面的持续投入。今年5月，比亚迪重磅发布了第五代DM技术，实现NEDC百公里亏电油耗2.9L、满电满油综合续航达到2100公里，不仅刷新了行业新纪录，更是以低油耗、长续航优势直击消费者用车痛点。与此同时，搭载第五代DM技术的秦L、海豹06也在当天上市，并开启上市既交付，广受市场和消费者青睐。

除此之外，比亚迪全球化进程继续加速，实现向上突破。今年1-6月，比亚迪在海外销量超过20.3万辆，同比增长173.8%。就在上周，比亚迪举办了泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线活动。短短三年多时间，比亚迪新能源车累计产量就从100万上升至800万。

比亚迪不仅国内销量再创新高，更开启了全球化新篇章。截止目前，比亚迪新能源汽车已遍及全球88个国家和地区，400多个城市。随着比亚迪海外乘用车工厂的投产，未来的海外市场也将是比亚迪增量的重要战场。

展望下半年，随着新能源汽车技术的不断成熟和消费者认知度的提高，新能源市场将迎来更加广阔的发展空间，有望继续保持快速增长的态势。而比亚迪将继续以新能源汽车领导者的姿态，进一步夯实技术实力，推出用户喜爱的产品，为行业全年实现稳增长提供助力，推动全球新能源汽车市场可持续发展。

从本届”含华量“极高的欧洲杯可以看出，越来越多有志于拓展海外市场的中国企业，已经实现了技术和品牌的出海。而在出海的路上，中国品牌是一个整体。假如某个自主品牌在海外遭遇”滑铁卢“，那势必会在海外的媒体、行业中留下关于整个中国汽车的负面印象。因此，中国汽车的出海，既需要各个自主品牌做好自己，也离不开团结一致的携手努力。

挟蝉联国内车企销冠之势，比亚迪计划加快全球化布局，在海外为中国汽车打下一块天地，与更多优秀的自主品牌一路向前，携手共进，在出海的路上顶峰相见，共同努力，打造出一批令人尊敬的世界级品牌。