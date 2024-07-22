保时捷推出迄今为止最强大的 Panamera 车型：Panamera Turbo S E-Hybrid。Panamera Turbo S E-Hybrid 是该车型系列中最强大、最快和最豪华的衍生产品，位居榜首。这款顶级车型是纽博格林北环赛道最快内燃机和混合动力豪华轿车官方排名中的新纪录保持者。

在保时捷，Turbo 车型名称传统上代表着公路车型中性能的巅峰。同时，Turbo 标志也体现了其在各自领域的技术领先地位。强大的内燃机和电动动力系统的结合实现了极强的加速和卓越的性能。

性能和设计都达到了新的高度

新款Panamera Turbo S E-Hybrid是迄今为止最强大的量产 Panamera。其 V8 双涡轮增压发动机输出功率为 441 kW (591 hp)，完全集成在 PDK 壳体和冷却回路中的电动机输出功率为 140 kW (187 hp)。与前代车型相比，其系统输出功率提高了 81 hp，达到 575 kW (771 hp)，系统扭矩提高了 96 lb.-ft，达到 737 lb.-ft。Panamera Turbo S E-Hybrid 在 2.8 秒内从零加速到 60 mph，最高时速为 202 mph。与上一代 Panamera Turbo S E-Hybrid 车型相比，最高时速提高了 8 mph，加速时间缩短了 0.2 秒。

同时，与上一代车型相比，新款 Panamera Turbo S E-Hybrid 的电动续航里程更长、充电速度更快、响应更敏捷。高压电池容量为 25.9 kWh（总容量），比上一代电池多储存 45% 的能量。随着回收输出功率增加到 88 kW，Panamera Turbo S E-Hybrid 可以在全电动模式下更高效地运行。

保时捷通过独特的后保险杠和前饰板（外部颜色）强调了 Turbo 车型作为其车型系列中顶级车型的地位。在后部，深青铜色排气管使外观更加完美。Turbo S E-Hybrid 的标准配置还包括带黄色制动卡钳的保时捷陶瓷复合制动器 (PCCB)。卡钳还提供酸绿色，这是 E-Hybrid 的典型颜色。

Turbonite 是一种优雅的金属灰色调，专为 Turbo 车型保留。Panamera Turbo S E-Hybrid 的汽车前部气门叶片、后保险杠饰条以及锻造的 21 英寸 Panamera Turbo S 中锁车轮上都采用了这种颜色。保时捷还在内饰中使用了 Turbonite，例如在装饰条和安全带、中控台的控件和方向盘上。座椅、车门饰板、仪表板和地垫上也采用了 Turbonite 对比色缝线。车顶内衬完全采用类似绒面革的 Race-Tex 装饰。

可选高性能配件提升赛道实力

Panamera Turbo S E-Hybrid 创下新纪录 新款 Panamera Turbo S E-Hybrid 在上市前就创下了单圈时间纪录。保时捷试车手 Lars Kern 仅用 7 分 24 秒 17 就跑完了纽博格林北环赛道 (20.832 公里) 的一圈。凭借这一公证时间，保时捷根据 Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG 的官方排名，创造了内燃机和混合动力行政级轿车最快的纪录。新款 Panamera 以 3.62 秒的成绩打破了该级别车的现有纪录。创纪录的单圈时间由 Lars Kern 于 2024 年 7 月 12 日驾驶。为了保护驾驶员，这辆创纪录的 Panamera 配备了赛车座椅和安全笼，其他均为原装。

拉尔斯·科恩 (Lars Kern) 已于 2016 年和 2020 年驾驶 Panamera 创下了 Nordschleife 级别记录，最近一次是驾驶上一代 Panamera Turbo S。Panamera Turbo S E-Hybrid 创下的更快成绩证明了这款四门跑车的持续改进。凭借 7:24.17 的新成绩，拉尔斯·科恩将他在 2020 年的记录提高了 5.64 秒。

适用于 Panamera Turbo E-Hybrid 和 Turbo S E-Hybrid 车型的选装超高性能轮胎和碳纤维空气动力套件 新款 Panamera 凭借这一新的级别记录，展示了其超强实力。新款选装碳纤维空气动力套件和米其林专门研发的选装 UHP 轮胎增强了该车的赛道性能。Panamera Turbo E-Hybrid 和 Turbo S E-Hybrid 可选装空气动力套件。它包括由碳纤维制成的导气片、侧裙和后扩散器，可优化空气动力学平衡。前扰流唇可消除前轴的升力。与自适应 4 向后扰流板上的 Gurney 襟翼相结合，可产生下压力。在车速为 124 英里/小时（200 公里/小时）时，空气动力套件可将下压力提高 132 磅（60 千克）。

选配的米其林 Pilot Sport Cup 2 轮胎带有保时捷专属的 N0 标记，进一步提高了汽车的牵引力，这也为令人印象深刻的单圈时间做出了贡献。米其林 Pilot Sport Cup 2 轮胎的前轮尺寸为 275/35 ZR 21，后轮尺寸为 325/30 ZR 21，专为 Panamera 和动态驾驶环境而开发。

Panamera Turbo S E-Hybrid 的全面标准配置 保时捷为新款 Panamera Turbo S E-Hybrid 标配了保时捷 Active Ride 悬架。这种创新的底盘与 400 V 高压系统相结合，因此仅在配备 E-Hybrid 动力系统的 Panamera 车型中提供。每个减震器都有一个电动液压泵，可在回弹或压缩方向上主动产生力。这样，悬架几乎完全补偿了车身运动，并在动态驾驶过程中保持车辆水平。该技术可实现俯仰和滚动运动过度补偿等创新功能。它还将车轮负载分配与抓地力水平相匹配，从而优化牵引力。Panamera Turbo S E-Hybrid 的全套标准配置还包括所有驾驶动态控制系统、后桥转向、保时捷陶瓷复合制动器 (PCCB)（前轮制动转子直径为 440 毫米，后轮制动转子直径为 410 毫米）以及 Bose 音响系统。

总结：

性能与环保的完美结合：这款车型展示了混合动力技术在高性能车领域的巨大潜力，证明了环保与卓越性能可以共存。它在纽博格林北环赛道上创下的记录表明，混合动力车型可以与传统内燃机超跑相媲美，甚至超越。 技术创新推动行业发展：Panamera Turbo S E-Hybrid 采用的先进技术，如 Active Ride 悬架系统和高性能空气动力学套件，为整个行业树立了新的技术标准，推动了绿色超跑领域的技术创新。 消费者观念转变：通过展示强大的性能和豪华品质，这款车有助于改变消费者对混合动力车型的传统看法，让更多人认识到绿色超跑不仅环保，还能提供卓越的驾驶体验。 激励竞争对手：保时捷在这一领域的成功很可能会激发其他豪华车制造商加大对混合动力超跑的研发投入，从而加速整个行业向更环保的方向发展。 推动基础设施发展：随着更多高性能混合动力车型的推出，可能会促进充电基础设施的进一步完善，为更广泛的电动车普及铺平道路。 技术转移：在高端车型上开发和验证的混合动力技术可能会逐渐应用到更多普通车型中，推动整个汽车行业的绿色转型。

总的来说，Panamera Turbo S E-Hybrid 的成功不仅仅是保时捷品牌的胜利，更是整个绿色超跑领域的里程碑。它证明了环保与高性能可以完美融合，为未来汽车工业的发展方向提供了有力的指引。