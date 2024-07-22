NextStar Energy 是由 Stellantis 和 LG Energy Solution组建的合资公司，目前正迎来成立一周年，这一年是该公司在清洁能源领域取得进步和重要里程碑的一年。

作为其雄心勃勃的目标的一部分，NextStar Energy 一旦建成，年生产能力将达到 49.5 千兆瓦时，并将创造 2,500 多个新的工作岗位，成为加拿大首个大型电动汽车电池制造工厂。

NextStar Energy 首席执行官 Danies Lee 表示：“如此规模的项目需要与所有利益相关者合作，首先需要各级政府的大力支持，然后需要周密的计划、大量的技术资源和多元化、高技能的劳动力。今年我们取得的进展证明了所有参与者的共同努力、奉献精神和专业知识，这使我们能够成功及时地完成项目。”

这座占地 423 万平方英尺的电池制造厂的施工进度稳步推进。到目前为止，模块大楼的施工和设备安装已接近完成。电池大楼的外部施工已完成约 90%，而内部施工和设备安装已开始。

安全确实是 NextStar Energy 的首要任务。该工厂每天有近 2,000 名建筑和工匠，最近共计工作了 430 万个工时，没有记录到工时损失事故 (LTIR)。

NextStar Energy 也在迅速建立一支高技能、多元化的员工队伍。招聘工作目前正在进行中，将对当地经济产生直接影响，并为当地社区提供大量衍生工作。到目前为止，NextStar 预计将创造 2,500 个工作岗位，其中已聘用了 325 多名员工。空缺职位列在 NextStar Energy 网站的职业页面上。

今年 2 月，NextStar Energy 成功生产了其首个电池模块样品。电池模块的全面生产将于今年秋初开始，电池制造预计将于 2025 年开始。

在 NextStar Energy 庆祝成立一周年之际，该公司继续取得进展，并开始在温莎生产最先进的电池。该公司期待与社区一起成长和繁荣，为当地经济做出贡献，促进创新，致力于推动清洁能源解决方案并支持温莎及其他地区的经济增长。