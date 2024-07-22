小鹏汽车今日在港交所公告，与大众汽车集团已签订电子电气架构技术战略合作联合开发协议，双方将全力投入为大众在华生产的 CMP 和 MEB 平台开发新的电子电气架构。

此次协议的签订，是今年4月小鹏与大众签订电子电气架构技术战略合作框架协议的进一步细化。

当时的框架协议确定，小鹏汽车与大众汽车集团将基于小鹏汽车最新一代电子电气架构，联合开发并将其集成到大众汽车在中国的CMP平台上。双方联合开发的电子电气架构预计将从2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。

另一方面，当前欧盟正受到美国压力，讨论对中国产汽车征收高额关税，但可能对大众和宝马“网开一面”。日前有媒体援引两名消息人士报道称，欧盟委员会已向大众和宝马发出信号，可能会考虑大幅降低对这两家在中国生产并进口到欧洲的两款车型征收的高额关税。

两款车型分别为宝马的全新电动MINI COOPER和大众西雅特的Cupra Tavascan，自7月初新规生效以来一直面临最高37.6%的关税。据悉，欧盟委员会如今愿意将这两家汽车制造商归类为所谓的“合作公司”，使之关税降至20.8%。如果欧委会最终与大众汽车和宝马达成协议，将标志着其在关税政策上首次做出妥协。

小鹏此次公告称，在电子电气架构技术战略合作中，小鹏汽车与大众汽车集团在广州和合肥建立了联合开发项目组，双方工程师将会紧密合作，加速电子电气架构的开发进程。通过联合开发项目组的密切技术合作，第一个搭载双方联合开发的电子电气架构的车型预计将在约

24 个月内量产，体现了大众汽车集团和小鹏汽车在战略合作伙伴关系中的深厚互信和坚定投入。

此外，根据本联合开发协议，小鹏汽车与大众汽车集团将积极探索进一步合作的机会，以扩大双方联合开发的电子电气架构的应用范围。双方对于推广电子电气架构战略合作达成共识，并期望以此进一步加强战略合作伙伴关系。