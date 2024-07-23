据彭博社报道，自 2019 年上线以来，Apple TV + 已经投入超过 200 亿美元用于原创节目制作，但收效甚微，苹果正在缩减其在影视内容领域的支出。

尽管苹果不惜重金打造了一批明星云集、制作精良的剧集和电影，并收获了众多奖项和好评，但平台的市场份额却始终低迷。据统计，Apple TV + 在美国的电视收视率仅为 0.2%，远低于 Netflix 的 8%。甚至有数据显示，Netflix 一天的播放量就超过了 Apple TV + 一个月的总播放量。

过去五年中，只有四部 Apple TV + 剧集进入过尼尔森每周最受欢迎十大原创流媒体节目榜单。虽然《Ted Lasso》曾是 2023 年收视率最高的流媒体节目，但 Apple TV + 在热门榜单上的占比仍远低于其他主流平台。

苹果最初进军流媒体市场时，以大手笔著称，与奥普拉·温弗瑞、史蒂文·斯皮尔伯格、詹妮弗·安妮斯顿等大腕签订了巨额合约。公司内部也以人才友好著称，为创作者提供看似无限的财务资源。

然而，高投入并未带来预期的回报。苹果在马丁·斯科塞斯、雷德利·斯科特、马修·沃恩等导演的电影上投入了超过 5 亿美元，以及在二战迷你剧《空战群英》上投入了 2.5 亿美元，但这些项目虽然口碑和奖项双丰收，并没有达到苹果预期的收视率。

报道称，面对严峻的市场形势，苹果开始调整策略，新战略包括更严格的预算控制和更谨慎的支出方式，包括减少演出的预付款、加速砍掉表现不佳的剧集、推迟项目以更好地管理成本等。例如，科幻剧《基地》的制作就被推迟，以避免因 2023 年演员和编剧罢工导致的预算超支。

此外，苹果对新项目的筛选也变得更加严格，一些之前可能被接受的项目如今被拒之门外。公司希望摆脱“好莱坞最大冤大头”的形象，更加理性地投入资金。

虽然苹果仍愿意在某些高潜力项目上投入巨资，例如《早间秀》新一季的演员片酬就超过了 5000 万美元，但 Apple TV + 整体上已经开始勒紧裤腰带。这一转变与迪士尼、华纳兄弟、派拉蒙等其他影视巨头类似，都在削减流媒体预算。