作者：Jill Shen

在自动驾驶技术领域，一家名为Nullmax纽劢科技的初创公司以其创新的软硬件集成套件，成为了行业新星。这家公司由两位前特斯拉工程师徐雷和宋新雨于2016年共同创立，他们利用在特斯拉积累的丰富自动驾驶技术经验，推动了Nullmax的快速发展。

Nullmax最新推出的自动驾驶套件，以其较低的用户成本——仅需数千元人民币，以及先进的技术性能，引起了市场的广泛关注。该套件不仅能够使汽车在复杂的城市环境中实现自主导航，还能执行变道等高级操作，显示出其强大的功能。

与众不同的是，Nullmax的自动驾驶系统宣称无需依赖地图和激光雷达，便能在城市场景中自主运行。这一技术的实现，依赖于公司开发的先进人工智能模型，能够实现从A点到B点的无缝导航。首席执行官徐雷在上海对记者表示，这种成本竞争力和技术创新，使得Nullmax的系统在中国市场与特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件相比具有明显优势。

Nullmax的技术路线与特斯拉相似，采用“纯视觉”和“端到端”的方法，依赖深度神经网络和摄像头来实现自动驾驶功能。其系统配备了7-11个摄像头的硬件，以及每秒能处理约100万亿次操作（TOPS）的计算平台，能够处理从高速公路入口到出口的全程操控，并通过建筑区。

徐雷预计，搭载这项技术的汽车型号将在2025年上市。与此同时，动点科技记者了解到，Nullmax一直在与国内汽车制造商如上汽和奇瑞合作，开发更先进的安全驾驶辅助系统（ADAS）。此外，由Nullmax技术驱动的汽车已经累计行驶了1000万公里，这一数据不仅证明了技术的可靠性，也显示了其成熟度。

为了进一步提升ADAS系统的性能，Nullmax正在通过AI生成的数据进行模拟训练，以实现城市街道上的点对点导航。这一过程中，实际驾驶数据的积累至关重要，而公司正通过模拟训练来弥补这一需求。

随着中国电动汽车初创公司如蔚来、小鹏汽车和理想汽车的引领，整个行业正在从传统的“基于规则”的设计转向“端到端”的自动驾驶方法。这一转变也得到了传统汽车制造商的积极响应，他们通过与科技巨头如华为、英伟达，以及初创独角兽公司如地平线机器人和Momenta的合作，共同挖掘人工智能的潜力。

英伟达汽车副总裁吴新宙在年度开发者大会GTC上强调了端到端模型的重要性，并指出自动驾驶汽车的AI堆栈将在云端用大量数据进行训练和验证。英伟达推出的“Omniverse Replicator”系统，正是为了促进这一过程。中国主要电动汽车制造商，包括比亚迪和蔚来，正在其DRIVE Orin计算机上构建ADAS，每台计算机提供254 TOPS的性能，显示出行业对于高性能计算平台的需求。

Nullmax的突破，不仅是技术的创新，也是对自动驾驶领域未来发展的一次有力推动。