马斯克在 X 上发文透露，特斯拉明年将生产出“真正有用”的机器人供公司内部使用，但仅仅是小规模生产。2026 年，特斯拉有望大规模生产人形机器人，供其他公司使用。

特斯拉二代人形机器人 Optimus 最早于去年 12 月 13 日发布，相比前代产品，其改进包括如下方面：

采用了全部由特斯拉自主设计和制造的执行器和传感器；

整体外观设计更加精细；

行走速度提高了 30%；

重量减轻了 10 公斤，同时平衡感和身体控制能力得到改善，视频中演示了其做深蹲的动作；

配备了全新的双手，能够抓握更重的物体并进行更加精细的操作。

近期，二代 Optimus 已经在特斯拉工厂尝试“打工”。借助视觉神经网络和 FSD 芯片，二代 Optimus 可以模仿人类操作，进行电池的分拣训练。

据此前消息，马斯克在上月召开的股东大会上宣布，把特斯拉的未来押注在 Optimus 机器人计划上，当前拟人机器人市场年产 10 亿台，特斯拉未来至少要占据 10% 的份额。马斯克当时表示，特斯拉以每台约 1 万美元的价格批量制造机器人，并以 2 万美元的价格出售，从而获得 1 万亿美元的利润。此外，马斯克相信到 2026 年，Optimus 将成为一个完全软件定制的机器人。