Sensor Tower商店情报平台发布了2024年6月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。（特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。）

6 月出海手游收入榜

6月初，《原神》推出全新4.7版本“纺坠终久之梦”，随着“克洛琳德”、“艾尔海森”、“希格雯”、“芙宁娜”等限定五星角色的推出，《原神》本期海外收入环比增长23%，升至出海手游收入榜第4名。

库洛游戏开放世界RPG手游《鸣潮》于6月6日推出限定共鸣者吟霖，同步开启吟霖伴星任务“此际我独行”。6月28日《鸣潮》1.1版本“往岁乘霄醒惊蛰”正式上线，版本更新和新角色的推出带动《鸣潮》快速迎来收入高峰，6月海外收入环比增长121%，蝉联增长榜冠军，跃居收入榜第5名，排名紧逼《原神》。

Sensor Tower数据显示，截至7月12日《鸣潮》全球累计收入突破8500万美元。得益于韩国(+168%)、日本(+164%)和美国(+77%)等热门市场收入的显著增长，《鸣潮》成为6月全球收入增长最高的二次元手游，并超越《Solo Leveling:Arise》夺得本期韩国二次元手游收入冠军。

6月初，动视暴雪和网易联合推出的MMORPG《暗黑破坏神：不朽》迎来2周年庆典，伴随“Arcane Calamity”、“Nightmare Manifest”等活动的开启，全新战斗通行证、战利品和PvE模式陆续上线，本期海外收入提升45%，重返收入榜第18名，跻身增长榜第4名。

凭借Roguelike射击玩法结合末日题材，加之持续的广告投放，混合休闲射击手游《向僵尸开炮-尸潮来袭》海外收入稳步增长，6月环比上涨85%，首次亮相收入榜第24名，跻身增长榜第3名。该游戏稳居6月中上旬中国台湾市场iPhone手游畅销榜前10，6月海外总收入中，中国台港澳市场贡献了近50%。

6 月出海手游收入增长榜

6月20日，由腾讯天美工作室研发、Level Infinite发行的MOBA手游《王者荣耀》国际版《Honor of Kings》正式全面推向海外市场，随即斩获加拿大、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等数10个市场iPhone手游下载榜冠军和美国iPhone手游下载榜亚军，同时跻身日本、韩国等市场iPhone手游下载榜前10。本地化的高品质游戏内容获得海外玩家超过90%的App Store五星好评率，6月《Honor of Kings》海外收入环比激增575%，入围增长榜第5名。

东南亚和美国市场贡献了《Honor of Kings》本期33%和26%的海外收入。下载量方面，东南亚市场占据58%的海外市场份额，使得该游戏成为当地市场6月下载量增长最大的策略手游。

继3月登陆日韩市场之后，改编自热门动画“排球少年!!”的体育手游《排球少年!!FLY HIGH》繁体版于6月6日正式上线中国台港澳市场，并连续数日稳居中国台湾市场iOS下载总榜冠军和iPhone手游畅销榜Top5。凭借对人气动画的高品质还原，该游戏6月收入环比提升125%，入围增长榜第6名，本期中国台港澳市场收入占比达到80%。

完美世界研发、HUNT GAMES发行的东方玄幻MMORPG新游《完美世界W》于6月中下旬登陆中国台港澳和马来西亚、新加坡等东南亚市场，并迅速登顶中国台湾市场iOS下载总榜。游戏对角色职业形象、玩法等进行多维度升级，同时推出限定海量福利，并在完美世界IP的影响力下，首次入围本期增长榜第7名。

此外，Glaciers Game《主公快逃》、Neptune mutual Entertainment《Ancient Seal: The Exorcist》、腾讯《塔瑞斯世界》海外版《Tarisland》、LINGLUK GAMES《魔力宝贝：冒险新天团》、Fifun (Tanwan Games)《热血江湖：归来》以及CloudOcean Star《新武侠大明星》等多款RPG新游入围本期增长榜。

6 月出海手游下载榜

6月沐瞳科技MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》下载量保持稳定，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

Ivy Mobile旗下两款休闲手游《Subway Princess Runner》和《Bubble Shooter – Pop Bubbles》下载量分别增长10%和30%，跻身下载榜第2、5名。

腾讯王者荣耀海外下载量激增至5月的6.6倍之多，跻身6月下载榜第8名。