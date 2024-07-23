动点出海获悉，总部位于新加坡的牙科健康科技公司Dr Clear Aligners（DCA）已于近日获得了一笔800万美元的A轮融资。

据了解，这笔融资由Insignia Ventures Partners提供。根据声明，DCA将使用新资金推动市场扩张，并加速其AI技术（隐形牙套治疗后的AI监测技术）的研发。

DCA成立于2020年，主要对患者提供其隐形正畸牙套，帮助其治疗牙齿方面的问题。此外，该公司也对外提供牙齿美白、矫正、假牙配治等方面的牙科治疗服务。

在市场表现方面，据悉，DCA的业务现已遍布全球7个国家和地区，拥有超1000家合作诊所和11家获得完全许可的牙科诊所。

作为DCA本次融资的背景，有报告指出，当下，随着东南亚经济的进一步发展、城市化步伐的加快以及当地居民生活方式的改变，东南亚口腔疾病的患病率也不断上升——以新加坡为例，包含牙齿敏感、牙齿变色、牙菌斑等症状在内，报告称，新加坡有近80%的居民面临口腔疾病问题。

同时，根据另一份报告预测，今年期间，东南亚口腔护理领域的市场营收预计将达到29.4亿美元，并将在28年时增长到33.3亿美元，实现3.16%的复合年增长率。而作为对比，今年，这一领域在美国市场规模可达到超100亿美元。