据 Digitimes 报道，预计苹果将于 2026 年推出其首款折叠屏 iPhone。这将标志着苹果正式进军可折叠显示屏手机领域，也是 iPhone 产品线的一次重大革新。

报道称，苹果自 2024 年以来一直在研发一款上下折叠式折叠屏智能手机，展开后尺寸与现有 iPhone 相似。近年来，苹果一直在申请与可折叠产品相关的专利。2024 年苹果开始研发折叠屏手机，并与三星显示器（SDC）签署了面板供应合同。考虑到苹果通常需要两年时间开发新产品，因此预计这款折叠屏 iPhone 将于 2026 年推出。

此前有传言称苹果将首先推出可折叠 iPad 以测试市场反应，积累销售经验，然后再将这项技术应用到主力产品 iPhone 上。然而，由于在中国智能手机市场面临挑战，苹果似乎调整了计划，可能将 iPhone 作为首款折叠屏产品推出。

据 9to5Mac 分析，将折叠屏技术首先应用于 iPhone 对苹果来说风险更大。因为相比于 iPad 或 Mac 等产品，iPhone 的用户基数和影响力更大。尽管如此，考虑到中国市场的重要性以及折叠屏手机的市场趋势，苹果可能会加快折叠屏 iPhone 的研发进度。