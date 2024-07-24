据外媒报道，总部位于新加坡的东南亚共享出行及食品配送服务巨头Grab已于近日以未公开数目的金额收购了当地餐厅预订平台Chope，继而扩充自身的服务范畴。

根据报道，本次收购将为Grab带来正餐预定方面的餐厅预订服务。而作为背景，当下，Grab正于新加坡、印尼、泰国等市场抵御来自GoTo和Line Man Wongnai等对手的竞争——作为体现，后续的餐厅预订服务将有助于提升与这些对手之间的服务差异化水平，并为Grab平台上的商家带来更多线上至线下的机遇。

据悉，作为本次收购交易的一部分，Grab表示，公司将在接下来接管Chope在新加坡、印尼以及泰国地区的业务。同时，有消息指出，Chope的上述地区员工也将加入Grab在三地的办事处。

此外，Grab也透露，本次收购不会对Grab内部的任何职位进行裁员，而Chope的团队将会作为Grab的Omnicommerce业务下的一个下属部门。

Chope成立于2011年，主要通过其平台为用户提供餐厅或咖啡馆的预订服务。据其官网介绍，目前，Chope已在新加坡、中国香港、上海、曼谷、普吉岛、巴厘岛、雅加达七座城市提供服务（但该公司也在官网中显示也可于北京提供餐厅预订服务）。

在市场表现方面，Chope在其官网中称，平台已接待了超1亿名食客，合作餐厅超9000家（另有说法是超1.3万家）。

值得一提的是，早在21年时，支付宝曾以股权投资的形式对Chope投资了近1500万美元资金。而在这次投资中，双方也宣布建立战略合作伙伴关系——其中，支付宝将为Chope提供“小程序”服务和技术支持，使得企业可以通过小程序集成到Chope的移动应用之中。

另一方面，本次也并非Grab对餐厅预订平台的首次收购。据了解，22年时，Grab曾收购了当地餐饮点评及餐厅预订网站HungryGoWhere及其所属的社交媒体（HungryGoWhere此前曾由新加坡电信/Singtel所拥有，于21年关闭）。而在收购后，Grab也表示重启了该平台。不过，目前基于该网站的信息显示，HungryGoWhere似乎只剩下美食安利文章、餐饮业动态及用户点评展示服务，并未提供餐厅预订功能。