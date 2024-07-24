特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在今天举行的财报电话会上提到，将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的 FSD（全自动驾驶系统），预计在今年年底前获得批准。

今年 6 月，上海临港新片区开始推动特斯拉 FSD 的落地试点，涉及 10 辆特斯拉车辆将在上海开展路测。

虽然特斯拉 FSD 还未在中国市场推送，但早在 Model 3 发售时就已随车销售，国内售价 6.4 万元，而后续可能还会推出订阅制，价格可能在每月 98 美元左右。

路透社 5 月底也表示特斯拉中国正在准备向有关部门备案其 FSD 功能，以便在今年推送这一功能。特斯拉正努力将 FSD V12 引入中国，上个月已经有特斯拉中国员工的车载系统中出现了相关字样。

特斯拉还考虑向中国其他汽车制造商授权 FSD。FSD 在中国的销售将为特斯拉开辟新的收入来源。由于中国电动汽车制造商的竞争，2024 年一至四月特斯拉在中国的销量下降了 7.6%。

4 月 28 日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理 4 项安全要求检测情况的通报（第一批）》，其中提到特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求，是唯一一家符合合规要求的外资企业。