封顶仪式约一年后，戴姆勒卡车在曼海姆梅赛德斯-奔驰工厂正式开设了电池技术中心（BTC）。

戴姆勒卡车公司的电池电动商用车产品和工艺开发在超过 10,000 平方米的面积上进行：BTC 将开发与生产相结合。专家们在这里积累有关电池及其生产过程的知识。为此，将在 BTC 中创建两个生产区域，在封顶仪式上它仍被称为 InnoLab Battery。一方面，将在这里进行试点生产电池，以积累工艺知识。其次，将制造电池组作为测试台和测试车辆的原型。

通过电池组试验生产线，曼海姆工厂正在为未来的批量生产做准备，该生产计划于2020年下半年投入使用，作为该工厂推出下一代锂离子电池的一部分。

电池技术中心详情

现有的 18 号建筑始建于 1952 年，位于工厂中心，占地面积 7,500 平方米。近几个月来，该建筑经过了大规模翻新，并扩建了 3,000 平方米的附属建筑。

BTC 正在安装 60 多台新机器和系统，可以映射电池单元和系统原型生产的相关流程：涂层技术、焊接工艺、组装和粘合工艺。

BTC 分为两个领域。在电池领域，可以获取有关电池制造的产品和工艺知识。该设备为获取广泛的电池化学知识提供了先决条件。例如，它提供了在电池糊（也称为“浆料”）的生产中尝试不同配方的机会。

然后，这种浆料用于生产原型电池单元，即电池的最小单元。每个电池单元都要经过洁净室和干燥室区域，因为在生产过程中，保护敏感材料免受灰尘颗粒和湿气的影响非常重要。电池单元区域可以生产两种不同类型的电池单元，即袋式电池和方形电池。电池单元区域用于积累制造工艺和单元缩放方面的专业知识。

电池组组装经验是在电池组生产试验线上获得的：电池模块（电池中的下一个较大单元）由电池制成，然后由这些模块生产电池组。几年后，这条生产线的成果将在曼海姆工厂投入批量生产。