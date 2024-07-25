智能手机市场已经平平无奇好长一段时间了，直到 AI的到来，人工智能将彻底重塑我们的智能手机，带到一个新的未来。全球头部智能手机厂商纷纷加大AI领域的投入，通过硬件升级、软件优化和生态系统构建，为用户带来更智能、更个性化的使用体验。

苹果，代表产品：即将发布的 iPhone 16 系列

苹果公司在人工智能领域的战略布局正逐步重塑其智能手机产品线。核心技术方面，苹果自研的A系列芯片，特别是A17 Pro（预计 16 系列将采用A18 Pro处理器），其神经网络引擎显著提升了设备端AI运算能力。这不仅增强了iPhone的性能，还体现了苹果注重隐私保护的理念。在应用层面，苹果通过持续优化Siri智能助手、推进计算摄影技术、完善Face ID系统等举措，全方位提升了用户体验。

苹果的AI战略还体现在多个创新领域。其在增强现实（AR）技术上的持续投入，结合AI算法，为未来AR/VR设备的发展奠定了基础。在健康与健身领域，苹果利用AI分析用户数据，提供个性化建议，将iPhone与Apple Watch打造成智能健康管理平台。此外，苹果还在自然语言处理、电池管理优化等方面应用AI技术，进一步提升了产品的智能化水平。

通过AI技术的深度整合，苹果正在重新定义智能手机的角色。iPhone已经进化成为集智能个人助理、健康管理工具、创意平台和生活管理中心于一体的综合性智能设备。苹果的AI策略强调隐私保护、设备端处理和生态系统整合，这种方案颇具特色。尽管在某些AI领域苹果可能不如其他科技巨头高调，但其在芯片设计和软硬件结合方面的优势，使得AI能够更深入、更无缝地融入用户的日常生活。未来，随着AI技术的进一步发展，我们有理由期待苹果将推出更多创新性的AI驱动功能和服务，持续提升其产品生态系统的智能化水平。

谷歌，代表产品：即将发布的Pixel 9系列

在硬件方面，新一代Tensor G4芯片可能会成为核心，进一步强化设备的AI处理能力。这将为更先进的计算摄影技术铺平道路，包括增强的夜间摄影、人像模式和实时图像处理。同时，我们可能看到电池管理和设备安全性能的显著提升，这些都将得益于更智能的AI算法支持。

在用户体验方面，Pixel 9可能会带来Google Assistant的重大升级，提供更自然、更智能的语音交互体验。AI驱动的个性化功能可能会更加普及，涵盖从智能通知管理到基于用户行为的应用推荐等多个方面。此外，增强现实（AR）技术的深度集成也可能成为一大亮点，为用户带来更丰富的AR应用场景，如改进的AR导航和对象识别。

Pixel 9还可能在健康监测和智能家居集成方面有所突破。我们可能看到新的AI驱动健康功能，如更精确的睡眠分析和压力检测。同时，与谷歌智能家居生态系统的深度整合可能会带来更智能、更便捷的家居控制和自动化体验。实时翻译功能也有望得到进一步改进，支持更多语言并提供更准确的翻译结果。这些创新将进一步巩固Pixel系列在AI智能手机市场的领先地位。

三星，代表产品：全新的 Galaxy AI系列

三星最新推出的Galaxy系列产品，包括Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6折叠手机，标志着该公司在人工智能领域迈出了重要一步。这些设备搭载了专为Galaxy优化的高通Snapdragon 8 Gen 3处理器，不仅增强了AI运算能力，还提升了图像处理性能，从而实现了整体性能的显著提升。AI功能成为了这一系列手机的核心亮点，其中Samsung Notes应用内置的”笔记智能助理”功能尤为引人注目，它能够提供翻译、摘要和自动排版等功能，大大简化了会议记录流程。

新款Galaxy设备还引入了多项创新的AI功能。语音转文字笔记助理可以将录音内容转换为文字，并提供翻译和摘要服务。Notes应用中的PDF自动智能翻译功能能够精确翻译PDF文件中的文字，包括图像中的文字，并覆盖原始内容。三星键盘新增的”智能撰写”功能则可以根据关键词为电子邮件和社交媒体应用提供回复建议，甚至能分析用户过往的发帖内容，模仿其写作风格。

此外，三星还推出了一系列独特的AI功能。”涂鸦转图像”功能利用AI技术，可以根据用户的简单涂鸦创作出更为精细的艺术作品。”翻译助理”采用了创新的双面翻译窗模式，在内外屏幕上分别显示即时翻译结果，方便交谈双方阅读，同时还提供单向聆听模式翻译。”通话即时翻译”功能则支持实时双向翻译电话内容，并已扩展到多个第三方应用程序。这些功能的推出，显示了三星在AI技术应用于移动设备方面的雄心和创新能力。

vivo，代表产品：vivo X100 蓝心大模型

在时下大热的AI领域中，vivo的蓝心大模型获得了极高关注度。蓝心大模型在中文处理能力方面表现优异，并且在多个模型榜单中居于前列。而vivo的另一项AI产品——蓝心小V，更是具备了五大能力，包含了“超能问答”、“超能搜索”等等，向用户提供了更加便捷智能的体验。而在大会现场展出的蓝心AI录音机，还支持离线状态的下语音文章转化，这无疑是一项极为高效便捷的功能。

全新的天玑9300与vivo达成合作，率先实现了10亿和目前行业领先的70亿AI大语言模型以及10亿AI视觉大模型在手机端侧落地，共同为消费者带来行业领先的端侧生成式AI应用创新体验。天玑9300拥有新一代旗舰级AI处理器APU与AI开发平台Neuro Pilot，得益于更高的算力以及功耗表现，可以实现满足70亿参数规模AI大语言模型在手机端落地，不再以来云端大模型以及网络计算资源。

蓝河操作系统作为一个标准的操作系统，兼容不同的硬件体系结构。通过内核抽象层实现了对不同内核兼容，蓝河是符合Posix标准的操作系统，支持Linux内核，RTOS内核。同时蓝河操作系统结合了AI大模型，从系统、应用到工具链进行了全新的设计，即将接入蓝心大模型的多模态能力。vivo未来将构建“1+2+N”的智能系统体验。其中，“1”指的是vivo自研的蓝心大模型BlueLM；“2”代表的是系统全局智能辅助应用“蓝心小V”和以公版APP形式推出的自然语言对话机器人“蓝心千询”；而“N”则代表开发者借助vivo业界首家开源的70亿蓝心大模型以及对应的微调框架和开发套件BlueKit打造的高效、低成本的专属大模型。

OPPO，代表产品：Find X7 Ultra 旗舰

过去十年间，OPPO 在 AI 领域发明专利申请量超 5000 件，其中 AI 影像类专利约占 70%。早在 2020 年，OPPO 就已启动预训练语言模型的探索与实践，提前布局大视觉模型和多模态技术研发，成为首个在端侧部署具有 70 亿参数的大语言模型的智能手机厂商。凭借 AI 技术的自研创新，OPPO 今年已推出超过 100 项生成式 AI 功能。Find X7 Ultra 则是 OPPO 目前最强大的 AI 手机产品。它搭载的 OPPO 超光影图像引擎是目前手机上最强大的计算摄影系统，包括超清画质算法、超光影图像算法及自然色彩算法在内的各项移动影像 AI 技术，让 Find X7 Ultra 真正做到了用更多的计算实现更少的计算痕迹，让用户随手一拍都是大片。

此外，OPPO 与行业伙伴保持密切合作，通过端云结合的 AI 技术路线，为用户带来更好的 AI 手机体验。携手谷歌， OPPO Reno12 系列和下一代 Find X 系列将接入 Gemini AI 大模型，带来包括文案生成、录音摘要在内的 AI 工具箱等创新便捷 AI 功能。通过与联发科技的合作，双方正着力提升端侧性能，带来更好的 AI 手机体验。在微软 AI 能力的支持下， OPPO 手机将提供更加高效、准确和自然的语音与文本转换体验，增强桌面 AI 与手机的连接，提升 AI 生活体验。

OPPO已经在Reno12中全面落地了各类主流AI功能，AI体验已经成为重要一环。首先，生成式AI的融入给手机影像带来了新的可能，让体验变得不同，这往往也是普通用户感知非常强的一部分。在个性化创作方面，多模态内容生成和动效生成技术的引入为图片编辑与个性化创作带来了革命性的突破。其中，OPPO AI 消除功能够帮助用户轻松去除图片中不需要的部分，并快速生成替换内容，已成为日均使用 15 次的高频功能。多模态生成技术还可以辅助用户轻松创作社交媒体视觉素材和文案，带来独特表达。

华为，代表产品 Mate 60和P60系列

华为在人工智能领域的战略布局可谓全面而深入，涵盖了从芯片到软件的全栈技术创新。公司自主研发的麒麟系列处理器，尤其是最新的麒麟9000S芯片，在AI处理能力上取得了显著突破。这为华为在设备端实现更复杂、更高效的AI运算提供了硬件基础。在软件层面，华为通过HarmonyOS操作系统和EMUI界面，将AI功能深度融入用户日常使用场景中。华为的AI战略不仅限于智能手机，还延伸到了智能家居、车载系统等多个领域，构建了一个全面的AI生态系统。

在智能手机产品线上，华为Mate系列和P系列是展示其AI技术实力的主要阵地。最新的代表机型如Mate 60 Pro和P60 Pro，都搭载了强大的AI处理能力。这些设备在摄影、电池管理、系统优化等方面广泛应用了AI技术。例如，华为的XMAGE影像系统利用AI算法实现了卓越的摄影效果，包括智能场景识别、实时图像优化等功能。此外，华为还在语音助手、智能翻译、AR应用等领域推出了一系列基于AI的创新功能，不断提升用户体验。

华为的AI布局还体现在其对未来技术的前瞻性投入。公司在自动驾驶、智慧城市、工业互联网等领域都在积极探索AI技术的应用。华为还通过开源AI框架MindSpore，鼓励开发者在其生态系统中创新。在研发方面，华为持续加大对AI基础研究的投入，在机器学习、自然语言处理、计算机视觉等领域都有深入的探索。通过这种全方位的AI战略，华为不仅在消费电子领域保持竞争力，还在企业级AI解决方案市场占据了重要地位，展现了其作为全球科技领导者的雄心和实力。

小米，代表产品：小米MIX Flip

雷军表示，“小米人车家全生态”科技战略将由AI全面赋能。小米MIX Flip搭载小米澎湃OS，外屏支持外屏控家、外屏控车、手车互联、小爱输入助手，内屏支持小爱同学、AI笔记、AI录音机、AI相册，体验智慧生活。

随着算力水平的提升，越来越多的新能源车企开始用大模型赋能智能座舱与智能驾驶。发布会上，小米发布了自研的声音大模型，它能实时识别自然界和生活中的各种声音，如婴儿哭声、水滴声，还能理解这些声音背后所处的环境和所表达的情绪。据悉，声音大模型将应用到小米SU7上，带来创新的“车外唤醒防御”功能，它能够识别发声环境，无视车外的语音指令，让语音控车更安全，7月底将陆续升级。

会上发布的小米MIX Flip也基于特殊的机身形态创新了AI外屏，为AI翻译功能增加了内外屏同步现实能力，出国对话时可以两边同时看到实时翻译的双语内容。 除了产品的AI升级，智能制造也为“人车家全生态”提供重要支撑。据雷军介绍，小米最新发布的大小折叠手机全部来自全面量产的新一代小米手机智能工厂。该工厂投资24亿元，硬件设备96.8%自研，制造软件100%自研，年产能1000万台旗舰手机，被评为“国家级智能制造标杆企业”。

总结：

智能手机行业正迎来一个新的转折点，各大厂商正加速进入人工智能（AI）时代，这场变革正深刻地重塑着智能手机的定义和功能。从全球领先的苹果、三星、华为，到快速崛起的小米、OPPO、vivo，再到专注创新的谷歌Pixel系列，所有主要手机厂商都在积极推进AI技术在其产品线中的应用，以期在新一轮的技术竞争中占据有利地位。

这种积极推进主要体现在三个方面。首先，在硬件层面，厂商们纷纷推出专门优化AI性能的处理器。苹果的A系列芯片、华为的麒麟芯片、谷歌的Tensor处理器，以及高通为各大安卓厂商提供的骁龙系列芯片，都在不断提升AI运算能力。这些芯片不仅能够支持更复杂的AI算法，还能在保护用户隐私的前提下，实现更多设备端的AI处理。其次，在软件层面，各厂商都在其操作系统和用户界面中深度整合AI功能。从智能助手、智能摄影、到个性化推荐，AI正成为提升用户体验的核心驱动力。最后，在生态系统建设方面，手机厂商正努力将AI技术延伸到更广泛的应用场景，如智能家居、健康监测、AR/VR等领域，打造更全面的AI生态系统。

这种全面的AI布局正在为消费者带来前所未有的智能体验。例如，最新的iPhone系列通过强大的神经网络引擎，提供了更智能的Siri助手和更出色的计算摄影能力。三星的Galaxy S系列则通过Galaxy AI功能，为用户提供从实时翻译到智能照片编辑的全方位AI服务。华为的Mate和P系列产品借助XMAGE影像系统，将AI深度融入摄影体验。小米、OPPO和vivo等品牌也在各自的旗舰产品中加入了丰富的AI功能，从语音助手到智能场景识别，不一而足。谷歌的Pixel系列则一直走在AI应用的前沿，尤其在计算摄影和自然语言处理方面表现卓越。这种趋势表明，AI不再是智能手机的可选功能，而是正在成为定义下一代移动设备的核心要素。随着5G技术的普及和边缘计算的发展，我们可以预见，未来的智能手机将更像是一个高度个性化的AI助手，能够更深入地理解和满足用户的需求，从而彻底改变人们与移动设备的交互方式。