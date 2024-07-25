雷诺卡车继续对其实验室卡车 Oxygen 进行研发工作。在里昂和巴黎进行的初步测试阶段之后，制造商将进入一个新阶段，推出这款电动卡车的第二版，专用于城市物流。因此，配备冷藏箱的版本将于 2024 年 10 月在阿姆斯特丹开始测试，该版本由雷诺卡车荷兰子公司的支持下与超市连锁店 Jumbo、SVZ 合作设计。

Jumbo 是荷兰第二大零售商，在荷兰和比利时拥有 700 多个销售点。该公司的首要任务之一是为客户提供愉快的本地购物体验。运输合作伙伴 SVZ 确保向荷兰的 Jumbo 门店供应新鲜产品。

制造商及其合作伙伴考虑到限制对环境的影响，结合各自的专业知识，将城市物流的需求转化为现实，并开发出一款能够在荷兰零排放区运行的新型 26 吨重实验性城市电动卡车。从 2025 年 1 月 1 日起，荷兰市政当局可以指定零排放区，只有零排放车辆才能进入这些区域，以减少城市地区的二氧化碳排放。

与 Geodis 合作进行的第一次干货配送实验不同，在为期 6 个月的实验期内，它将能够实现从仓库到阿姆斯特丹市中心的 Jumbo 超市的冷藏货物无声运送，不会产生污染排放，并且对其他道路使用者完全安全。

该原型卡车是在位于布兰维尔叙奥恩的雷诺卡车工厂生产的，这是自 2020 年以来欧洲第一家批量生产电动卡车的工厂。

Oxygen 由雷诺卡车和 17 位合作伙伴共同开发，是一款专为城市设计的车辆，兼具安全性、舒适性和现代性：

– 为了提高可视性和安全性，Oxygen 配备了低入口驾驶室和大型挡风玻璃，为驾驶员提供了与道路使用者同高的绝佳直接可视性。多个摄像头取代了后视镜，实现了 360° 视野，显著改善了后方可视性，并可以检测盲点中的行人和弱势用户。

– 为提高驾驶员的舒适度和安全性，乘客侧安装了滑动门，避免了打开传统车门的风险。驾驶员可以从右侧或左侧进出车辆。此外，由于进出高度较低，进出驾驶室更加容易。

– 为了完美保存运输的货物，该车辆配备了具有定向温度的恒温体，适合运输 25 辆超市手推车。

– 最后，为了完美融入城市景观并注重驾驶员的舒适度和驾驶体验的提升，卡车的外部线条和驾驶室内部经过了彻底的重新设计。