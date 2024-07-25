新加坡金融管理局（MAS，该国央行）日前宣布，将在金融领域技术和创新补助计划（FSTI 3.0）下额外投入1亿新元，以支持金融机构发展量子和人工智能技术，推动金融服务领域的量子和人工智能相关创新和应用的发展。

MAS在一份声明中指出，量子技术是一个快速发展的领域，具有改变金融业和整体经济的巨大潜力。因此，MAS将基于FSTI 3.0计划建立量子路线，通过技术中心补助、技术创新补助以及安全补助的形式，促进金融机构发展量子技术。

具体而言，技术中心补助将用于支持在新加坡建立量子计算和安全创新功能，使金融机构和全球科技公司能够探索和释放量子技术带来的新机遇；技术创新补助会从催化实用案例和支持战略举措方面推动金融机构采用量子技术解决方案；安全补助则旨在增强网络安全准备，以便更好地为量子时代的到来在金融基础设施和服务方面做好准备。

此外，MAS也指出，机构还将同高等教育机构和银行&金融学院合作开展人才培养计划，以支援金融服务领域量子技术的发展。

另一方面，针对人工智能技术而言，MAS表示，虽然金融机构一直在逐渐使用人工智能技术，但近来的技术进步使得此类工具的可用性和接受度大大增加。目前，新加坡各金融机构对人工智能的准备程度和采用程度各不相同，因此接下来，MAS将会加强FSTI 3.0计划下的现有人工智能和数据补助计划，而这将促进金融机构进一步在该地区开发和部署人工智能技术。

最后，MAS还强调称，后续将支持金融机构在新加坡建立人工智能创新中心，以实现包括人工智能模型构建和培训、针对高影响用例的人工智能模型部署、治理和风险管理、测试和监控等在内的一系列功能服务。同时，MAS也将在未来几个月内公布更多关于加强对人工智能支持的细节。

值得一提的是，就发展量子技术而言，今年5月份时，新加坡曾对外公布了其国家量子战略（NQS），并为其提供近3亿新元的资金支持。根据声明，该战略将从提高量子研究的科学卓越性、加强将研究成果转化为现实世界解决方案的工程能力、发展强大的人才梯队、促进创新和企业合作以塑造充满活力的量子产业四个方面着手，计划在未来五年内将新加坡打造为领先的量子技术中心。