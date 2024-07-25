斯柯达推出两款全新入门级车型，让屡获殊荣的Enyaq电动 SUV 更加实惠。新款 Enyaq 50 和 Enyaq 50 Edition 车型加入 SUV 系列，起价仅为 36,970 英镑。

新款 Enyaq 50 和 Enyaq 50 Edition 配备全新 55kWh 电池组（净容量 52kWh），在 WLTP 循环下续航里程分别高达 234 英里和 232 英里。后置电动机可产生 170PS 和 310Nm 的扭矩，仅需 9.1 秒即可将 Enyaq 从 0 加速至 62mph。最高时速为 99mph。

在充电方面，两种 Enyaq 50 型号均提供 145kW 的峰值直流充电速度和 11kW 的交流充电速度。使用合适的直流快速充电器充电至 80% 大约需要 25 分钟。使用 11kW 交流电充满电大约需要 5 小时 30 分钟。与所有其他 Enyaq 型号一样，新款 50 型号提供 8 年、100,000 英里的电池保修（至少剩余 70%）。

新款 Enyaq 50 车型取代了改版产品线中即将停产的 Enyaq 60 车型，有助于将换购新款 Enyaq 的成本降低 2,000 英镑。两款车型均配备 19 英寸 Proteus 合金轮毂、Loft 内饰设计选择、带导航的 13 英寸触摸屏信息娱乐显示屏和一系列安全功能。

Edition 车型增加了全 LED 矩阵光束大灯和全 LED 尾灯、加热前排座椅和方向盘以及隐私玻璃。Edition 车型还标配乘员保护辅助、前后侧安全气囊和中央互动安全气囊。Edition 的规格还包括三区气候控制、自适应巡航控制和冷却无线充电（15W）。

经过修订的 Enyaq 系列现在起价为 36,970 英镑（制造商直销价），适用于 Enyaq 50，Enyaq 50 Edition 售价为 38,585 英镑（制造商直销价）。此外，该系列已简化，现在包括 Enyaq 85 Edition、Enyaq 85x Sportline Plus、Enyaq 85 L&K 和顶级Enyaq vRS。所有 Enyaq 85 型号均配备更大的 82kWh（77kWh 净值）电池组。