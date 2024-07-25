比亚迪王朝全新中级SUV宋L DM-i在开封上市，新车基于新技术、新平台、新标准打造，百公里亏电油耗低至3.9L，满油满电综合续航超1500km，以“大宋”之名开创SUV油耗3时代，颠覆用户对中级SUV的油耗续航认知。

宋L DM-i此次推出纯电续航里程75KM、112KM和160KM三个版本，共5款车型，售价13.58万-17.58万元，从技术、平台、美学、智享、安全五大维度，全面引领中级SUV新趋势，刷新中级SUV消费体验，树立新价值标杆，致力于成为紧凑级用户升级之选、燃油中级用户新能源换购之选、年轻家庭一步到位之选。

新技术：搭载第五代DM技术，开创SUV油耗3时代

宋L DM-i搭载比亚迪最新第五代DM技术，为用户带来极致的油耗续航体验。新车百公里NEDC亏电油耗仅3.9L，再一次改写SUV油耗史，颠覆了中级SUV“大而费油”形象，开创SUV油耗3时代，被称为继秦L DM-i 之后的“工业奇迹第二弹”。对用户而言，3.9L极致低耗最显见的好处就是大幅降低出行成本，宋L DM-i亏电油耗只有同级燃油车的一半左右，跑得越多，省得越多。如果平时用纯电模式通勤代步，还能更省。宋L DM-i最高纯电续航里程达160km，基本可以做到充电一次、通勤一周，又省又便捷。

极致低能耗带来超长续航，宋L DM-i满油满电综合续航达1500km，创造了中级SUV续航新纪录，“黄金右脚”甚至能开出超2000公里的极限续航。要知道同级燃油SUV一箱油只能跑600km-800km左右，对于用户来说，这意味着驾驶宋L DM-i可轻松打卡大美中国，也可在节假日一箱油直达快乐老家，不用为沿途排队加油而烦心。



新平台：新一代插混整车平台赋能，刷新高阶驾乘体验

宋L DM-i基于新一代插混整车平台打造，引领中级SUV向更优越驾乘空间和更高级驾乘体验进化。新车长宽高分别为：4780*1898*1670毫米，轴距达2782毫米，比途观L Pro（4735*1842*1682毫米）更长更宽，带来更宽奢的空间体验，被网友冠以“大宋”之名。

纯平后排地板、超宽横向空间，让后排中座成为“C位”，加上宽舒云感座椅，带来前排头等舱、后排大沙发的舒适出行体验。超大后备箱可轻松放下全家行李，更可纯平放倒变身双人床，不管全家购物还是惬意露营，都能轻松满足。

除了舒适的大空间，中级SUV还需满足用户更多进阶需求。新一代插混整车平台赋予宋L DM-i高性能底盘架构，带来低至35.9米的百公里制动距离和5.42米的转弯半径，同级领先；专业的转向调校，精确灵敏，指哪打哪；前麦弗逊、后四连杆独立悬架和FSD可变阻尼减振器，让宋L DM-i无论快速过弯还是连续变道，都稳如泰山。



新标准：按最新版 C-NCAP五星安全标准打造，树立中级SUV安全新典范

安全是最大的豪华！宋L DM-i基于最新版 C-NCAP五星安全标准打造，引领中级SUV安全新趋势。新车车身高强度钢占比75.7%，镀层板比例达76.9%，车顶抗压力超过9.7吨，全系标配7气囊，除6个常规安全气囊外，还配备同级少有的前排远端气囊，能有效减少因二次碰撞造成的伤害。

在主动安全方面，新车搭载DiPilot智驾辅助系统，带来L2级智能驾驶体验，支持ILCA拨杆变道、ICC智能领航、APA自动泊车辅助、AEB自动紧急制动、BSD盲区监测等约20项智驾辅助功能，还提供同级少有的DMS驾驶员监测，时刻提醒司机保持最佳驾驶状态，确保全家出行安全。



新国潮：龙颜美学+宋韵宽奢座舱，诠释中式豪华新魅力

大宋龙颜，国潮进阶，宋L DM-i 新国潮龙颜美学完美融合东方神韵和现代科技，引领SUV设计新趋势。整车外观恢弘大气，前脸如龙吟破晓、不怒自威，车身张弛有度、矫健动感，尾部雄浑饱满，全新流光瑞结尾灯贯穿其间，线条柔软，穿插细腻，典雅又不失灵动。

新车提供四种外观颜色，分别是冰珀青、法翠蓝、茶晶灰、润玉白，灵感全部来自中华名瓷。其中法翠蓝又名“孔雀蓝釉”，是官窑名瓷，帝王钦点、文人力荐，堪称东方绝色。

进入车内，以宋代庭院艺术为灵感的宋韵宽奢座舱映入眼帘。贯穿式一体化面板与中置旋转悬浮Pad形成错落有序布局，极富层次感。副驾智能3D景深氛围灯光影变幻、呼吸起伏、层层有景。31色氛围灯变换随心，搭配金沙陶内饰配色，一展大宋气韵之美，实力诠释中式豪华新魅力。



新智享：DiLink 100，畅享高阶智能新体验

宋L DM-i搭载DiLink智能座舱高阶版-DiLink 100，智享体验引领同级。新车搭载6纳米制程芯片，算力强大，15.6英寸自适应旋转悬浮Pad清晰细腻、流畅顺滑，100%兼容手机生态，可横屏看电影、竖屏刷抖音，还能分屏使用，视觉享受拉满。26英寸W-HUD，让全车信息抬头即见，从容不迫掌控全局。

宋L DM-i全系标配手机NFC车钥匙、全场景智能语音、车载ETC、智能上下电等实用配置，便利拉满。VTOL移动电站搭配一键露营模式，让全家郊游嗨翻天。人无我有，人有我优，宋L DM-i智享配置丰富齐全，让用户畅享高阶智能新体验。

新格局：大小宋强强联手，重塑主流SUV市场格局

宋L DM-i凭借新技术、新平台、新标准、新国潮、新智享，全方位引领中级SUV新趋势，硬实力完胜主流合资燃油车，重新定义了中级SUV价值标杆。

据悉，宋L DM-i将与A级SUV销冠宋Pro DM-i同堂销售，“大小宋”强强联手，在称霸紧凑级SUV市场的基础上，剑指中级，有望再次给市场带来“宋”式震撼。号称“工业奇迹第二弹”的宋L DM-i能否改写市场格局，成为中级新王？我们拭目以待。