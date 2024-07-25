百度近期上线了一款名为“文小言”的 AI 数字人社交 App，其基于文心大模型技术打造，是一款与 AI 虚拟角色进行“实时沟通、互动并建立情感连接”的 AI 应用服务。根据官方说法，文小言采用仿真的数字人作为“AI 社交对象”，个性鲜活，因此交互“更具真实感”。在简单体验后，以下为笔者的试用感受。

界面与功能

文小言 App 界面非常简洁，主要分为“聊天”、“发现”两大板块。“发现”板块中，用户可以通过上下滑动来寻找自己喜欢的数字人聊天对象。每个数字人都有自己的头像、昵称和简介，用户可以根据自己的兴趣爱好进行选择。点击数字人头像后，即可进入聊天界面。

App 提供多款数字人供用户体验，他们的昵称多以职业/xx性格或特性+名字来命名，比如有爱钓鱼的大叔、心理咨询师、恋爱军师、健身教练、电视剧迷等等。你可以按需求来选择。

目前暂不清楚官方日后是否会不定期加入新数字人以供用户体验。

在聊天界面中，用户可以通过文字、语音、图片三种形式与数字人互动。数字人会以语音和文字的形式进行回复，回答内容以文字形式呈现（也可选择隐藏）。缺点是，这些数字人的表情与神态略显“不自然”，比如会时不时左右扭头，略显惊悚。

聊天记录则是会保存在 App 的“聊天”栏内，方便随时查阅。

使用体验

在体验过程中，笔者询问了截图中的问题，数字人都给出了相对令人满意的答复。而在拍照上传图片询问哪些渠道可以购买时，数字人仅仅给出了笼统的话术，并没有给出购买链接或者商品示例（比如在淘宝上传图片就能直接打开外形一致或相近的商品链接）。这一点体验并不好。

数字人在读出答复内容时，嘴形并没有严格对应，细看的话感觉很突兀。

数字人毕竟不是真人，在聊天界面与之沟通的体感，与和真人打视频电话相比，现阶段还是有不小的差距。

另一方面，数字人的回答有时会过于机械化，缺乏灵活性，且语音听起来也很“机器人”。

总结

就目前来说，文小言是一款值得花几分钟体验的 AI 数字人 App。它可以满足你一小部分社交需求。就把它当“工具人”来用吧。

优点

新鲜、好玩；

似真人般的生活小帮手，AI 帮到你。

缺点