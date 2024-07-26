2024年Q2，全球 PC 出货量同比增长 3.1%，AI PC仍然是PC行业最热门的话题；

苹果正等待搭载M4芯片的MacBook 发布，以促进其出货量再次增长；

基于ARM架构的AI笔记本电脑将成为ARM PC的另一大驱动因素，并在 2027 年占据超过 25% 的市场份额；

在AI PC和更新换代的需求驱动之下， 预计2024 年PC出货量同比增长约 3%。

根据 Counterpoint 发布的初步数据，2024 年第二季度全球 PC 出货量同比增长 3.1%，达到 6250 万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显了 2024 年全球 PC 市场持续复苏的势头。AI PC 仍然是 PC 行业最热门的话题。搭载高通骁龙 X 平台的笔记本电脑掀起了 AI 笔记本电脑的第一波热潮。预计将于 2024 年第三季度后段发布的 AMD Ryzen AI 300 和英特尔 Lunar Lake 将进一步推动 AI PC 的普及。

尽管中国市场需求低迷，但联想仍凭借 23.6% 的市场份额和约 4% 的同比出货量增长稳居 PC 厂商领导地位。得益于北美订单量回归到原有水平，惠普和戴尔本季度表现平稳。惠普在 2024 年第二季度的市场份额为 21%，戴尔为 16%。苹果本季度的表现平稳，市场份额为 8.5%。该公司正等待着搭载 M4 芯片的新款 MacBook 发布，以期其出货量在 2024 年底重新实现增长。总体而言，这些品牌在2024 年Q2的排名和份额基本保持不变。

得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC 市场的扩张。和主流的x86架构阵营相比，这些基于高通骁龙的解决方案有着更高的功耗表现。该机构认为，联发科与英伟达在下一代基于 ARM架构的AI笔记本电脑的合作，也将驱动其对应PC市场在2025-2026年的份额扩张，届时 x86 厂商的市场份额将会受到影响。预计到 2027 年，基于ARM架构的 PC 设备将占据超过 25% 的市场份额。

谈到人工智能 PC 的发展，高级分析师 William Li表示：“2024 年下半年将是AI PC 的战场。厂商们正在推动AI PC 的普及和全新科技世代的崛起。然而，由于AI PC 售价较高，我们认为企业（商用）需求将领先于主流消费者市场，同时在AI PC 推出的第一年，我们可能发现其普及速度不会太高。随着更多的人工智能案例和解决方案在PC端被开发和采用，我们将在未来看到其更为快速的部署和普及。得益于AI PC 需求和新冠疫情后的更新换代周期，我们仍然认为2024 年 PC 的出货量增长将在3%左右。”