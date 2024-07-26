OpenAI 日前发布博文，邀请部分用户测试 AI 搜索引擎 SearchGPT，并计划在未来接入到 ChatGPT 服务中。

SearchGPT 目前仅向少量用户开放，其页面显示“加入候补名单”选项，官方介绍为：“全新搜索功能原型，利用我们人工智能模型的优势，为您提供清晰、相关的快速答案”。

根据 OpenAI 官方博文分享的细节，SearchGPT 搜索引擎将以一个大文本框开始，询问用户“您在找什么？”

用户可以使用自然语言，用聊天的语气来搜索内容，SearchGPT 并没有返回一个简单的链接列表，而是试图组织和理解搜索结果。

在 OpenAI 提供的一个示例中，搜索引擎总结了它在音乐节方面的发现，然后给出了活动的简短描述，接着是一个归属链接。

在另一个例子中，它解释了何时种植西红柿，然后再细分西红柿的不同品种。结果出现后，你可以提出后续问题，或点击侧边栏打开其他相关链接。

还有一项功能叫做“可视化答案”（visual answers），但 OpenAI 并未公布细节，其中应该包含调用 Sora 生成相关视频。

在接受 The Verge 采访时，OpenAI 发言人凯拉·伍德（Kayla Wood）表示，SearchGPT 搜索引擎基于 GPT-4 系列 AI 模型，目前处于“原型”阶段，初期计划仅邀请 1 万名用户测试。

伍德说，OpenAI 正在与第三方合作伙伴合作，并使用直接的内容馈送来构建搜索结果，目标是最终将搜索功能直接集成到 ChatGPT 中。